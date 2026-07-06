Συλλυπητήρια ΕΣΗΕΠΗΝ για τον θάνατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού μέλους μας, ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

και αποφάσισε ομόφωνα:



-Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία.



-Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της και να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά της.



-Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.

Η ανακοίνωση του ΤΕΑΣ

Άλλο ένα καίριο πλήγμα δέχθηκε η δημοσιογραφική οικογένεια της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ, με την απώλεια της αγαπημένης συναδέλφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Η Μαρία με καινοτόμες αντιλήψεις τόσο στο γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο, υπηρέτησε πιστά και με εντιμότητα τη δημοσιογραφία μέχρι τα 46 χρόνια της, οπότε κόπηκε τόσο νωρίς, τόσο ξαφνικά το νήμα της ζωής της.



Η Μαρία Αντωνογιαννάκη, πάντα με το χαμόγελο, ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, εργαζόταν στην ΚΡΗΤΗ TV, στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη» και στην ενημερωτική της ιστοσελίδα neakriti.gr.



Η αξιαγάπητη και αξέχαστη συνάδελφος σ’ όλη της τη ζωή και την επαγγελματική της διαδρομή, στάθηκε όρθια και ακέραια στις επάλξεις. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος ενός ευσυνείδητου επαγγελματία συντάκτη. Να προσπαθεί, να αγωνίζεται, να μάχεται σθεναρά και καθημερινά για το καλό του κοινωνικού συνόλου, με τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας. Η προσφορά της στη δημοσιογραφία και την κοινωνία υπήρξε πολύτιμη και οπωσδήποτε ανεκτίμητη.



Είναι γεγονός ότι η αείμνηστη συνάδελφος δεν μάσαγε τα λόγια της. Μιλούσε ευθέως και σε πρώτο πρόσωπο με παρρησία, τεκμηριώνοντας πάντα τις απόψεις της με επιχειρήματα. Οπωσδήποτε δεχόταν τον αντίλογο από τους συνομιλητές της, αρκεί να απαντούσαν με δεδομένα και πειστικά στις ερωτήσεις της.



• Η ΕΣΗΕΠΗΝ και το ΤΕΑΣ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένειά της.



• Η κηδεία θα γίνει σήμερα Δευτέρα 6-7-2026, στις 4μ.μ. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.





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