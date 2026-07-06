Τι θα φάμε σήμερα; Σολομός με σαλάτα πλιγουριού

Υλικά (2 μερίδες)



300 γρ. ωμού σολομού







Για τη μαρινάδα

4 κ.σ. σάλτσα σόγιας με λιγότερο αλάτι



2 κ.σ. έτοιμη σάλτσα teriyaki



1 κ.γ. σκόνη τζίντζερ



1 κ.γ. μέλι



πιπέρι







Για τη σαλάτα πλιγουριού

1 κούπα πλιγούρι



1-2 κούπες ωμά ψιλοκομμένα λαχανικά της επιλογής σας



2 κ.σ. λάδι



λεμόνι, μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι







Εκτέλεση



Βήμα 1: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά της μαρινάδας. Περιχύνουμε τον σολομό με τη μαρινάδα και τον αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.



Βήμα 2: Παράλληλα, βράζουμε το πλιγούρι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας του και το αφήνουμε να κρυώσει.



Βήμα 3: Κόβουμε τα φρέσκα λαχανικά που έχουμε επιλέξει σε μικρά κυβάκια.



Βήμα 4: Εφόσον έχουν περάσει 30 λεπτά και το ψάρι έχει μαριναριστεί, το μεταφέρουμε μαζί με τη μαρινάδα σε ταψί που έχουμε στρώσει λαδόκολλα, και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170°C, στον αέρα, για 20 λεπτά. Στα μισά του ψησίματος, δηλαδή στα 10 λεπτά, αναποδογυρίζουμε το ψάρι, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα και από τις δύο πλευρές.



Βήμα 5: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το πλιγούρι και τα ψιλοκομμένα λαχανικά και τα ανακατεύουμε απαλά με το λάδι, το λεμόνι, τη μουστάρδα, το αλάτι και το πιπέρι.



Βήμα 6: Όταν είναι έτοιμο το ψάρι, το σερβίρουμε μαζί με τη σαλάτα πλιγουριού, 5-6 κ.σ. ανά μερίδα, και απολαμβάνουμε.







Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 428 kcal



Υδατάνθρακες: 23,3 γρ.



Πρωτεΐνη: 24,8 γρ.



Λιπαρά: 14,1 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 3,9 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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