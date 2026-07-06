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Γονίδης: Διέκοψε τη συναυλία του έπειτα από άγριο ξύλο

γονίδης
clock 12:00 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ξύλο έπεισε σε συναυλία του Σταμάτη Γονίδη, με αποτέλεσμα μια βραδιά διασκέδασης να μετατραπεί σε… αγώνα ρινγκ. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, θαμώνες πιάστηκαν στα χέρια προκαλώντας πανικό. 

Ο γνωστός τραγουδιστής δεν άργησε να αντιληφθεί το σκηνικό και παρενέβη άμεσα, ζητώντας να αποκατασταθεί η τάξη και να απομακρυνθεί το άτομο που φέρεται να προκάλεσε το επεισόδιο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε, στην πρώτη σειρά κάτω από τη σκηνή είχε μαζευτεί πολύς κόσμος για να χωρίσει δυο άνδρες.

«Ρε συ, ένας μ@@@@@@ θα χαλάσει 1.000 άτομα εδώ μέσα; Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω. Έξω! Άντε γ@@@@@@ να πούμε», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

@ndrews83

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