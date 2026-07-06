Κρήτη: Μεγαλώνει η ανησυχία για τον λαγοκέφαλο - Αναζητείται χώρος απόρριψής του μετά τον θάνατο σκύλου

Μεγαλώνει η ανησυχία γύρω από την μαζική εμφάνιση των λαγοκέφαλων στις ακτές της Κρήτης, παρά και την προσπάθεια που γίνεται τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες ψαράδες για την αλίευση του τοξικού είδους, καθώς η γρήγορη αναπαραγωγή του και εξάπλωση του δυσκολεύουν στον περιορισμό του.

Την ίδια ώρα ένα νέο περιστατικό, δημιουργεί νέα ερωτήματα. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη η κ. Νίκη Μανωλάκη, ιδιοκτήτρια σκύλου περιέγραψε την μοιραία κατανάλωση νεκρών μωρόν λαγοκέφαλων από το κατοικίδιο της, κάτι που συνέβη στη στεριά!

Τα ψάρια είχαν αλιευτεί από την παραλία και πεταχτεί πίσω από μία ρόδα αυτοκινήτου με αποτέλεσμα το σκυλί να τα καταναλώσει πρωτού γίνει αντιληπτό. Προλαβε και έφαγε περίπου 2 με 3 λαγοκέφαλους. Έπειτα από λίγη ωρα, το σκυλί απεβίωσε.

Σύμφωνα με καταγεγραμένα περιστατικά πρόκειται για το έκτο ή έβδομο συμβάν, που αφορά σκύλο να καταναλώνει λαγοκέγαλο που είχε ξεβραστεί στην ακτή. Για το ζήτημα μίλησε στη ραδιοφωνική συχνότητα του Ράδιο Κρήτη και ο κτηνίατρος Νίκος Σουρανάκης ο οποίος τόνισε, πως το θέμα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν και οι αρμόδιοι να εστιάσουν στην τοξικότητα του ψαριού.

Ακόμα αποκάλυψε πως η Περιφέρεια αναζητάει χώρο στον οποίο θα μεταφέρονται τα νεκρά ψάρια καθώς η απόρριψη τους σε κάποιο κάδο απορριμμάτων, παραμένει επικίνδυνη. Επιπλέον είπε, πως η ραγδαία εξάπλωση του, οφείλετε στο γεγονός ότι έγινε η διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ, επιτρέποντας την μεταφορά 1.000 ειδών ψαριού από τον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ και η υπεραλίευση των ικανών ψαριών, του επιτρέπουν την επέκταση του.

Για το κρίσιμο θέμα μίλησε και ο πρόεδρος των αλιέων του Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης ο οποίος δήλωσε πως οι ψαράδες θα πρέπει μόλις πιάνουν τον λαγοκέφαλο να σκίζουν την κοιλιακή του χώρα, πρωτού το ρίξουν στη θάλασσα. Με αυτό το τρόπο το ψάρι βυθίζεται και καταναλώνεται από άλλα θαλάσσια είδη, αποτρέποντας το από το να φτάσει στη στεριά.

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