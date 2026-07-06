"Βροχή" συλλυπητηρίων για την Μαρία Αντωνογιαννάκη

Βροχή συλλυπητηρίων μηνυμάτων για τον ξαφνικό χαμό της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, που έφυγε στα 46 της χρόνια:

Συλλυπητήριο μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο και αιφνίδιο θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρει: «Η είδηση για την πρόωρη απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη μας γεμίζει θλίψη. Μια νέα γυναίκα, η οποία διένυσε μια εξαιρετική πορεία στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Κρήτης, έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με αφοσίωση, ξεχωρίζοντας πάντα για το ήθος, την εργατικότητα, την καλοσύνη και το χαμόγελό της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και στους συναδέλφους της».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, για την απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την απώλεια της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, αναφέρει: «Η είδηση της αιφνίδιας απώλειας της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, προκαλεί θλίψη σε όλους μας.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπηρέτησε την αλήθεια, τον δημόσιο διάλογο και την έγκυρη ενημέρωση με αφοσίωση και συνέπεια. Άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία, κέρδισε με την προσωπικότητά της, τη συνέπεια, το ήθος και τον επαγγελματισμό της, την εκτίμηση των συναδέλφων της και της τοπικής κοινωνίας.

Εκφράζω την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους της, καθώς και στη δημοσιογραφική κοινότητα του τόπου μας».

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης τη μεγάλη απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Με αφορμή την απώλεια της έγκριτης δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, έκανε την παρακάτω δήλωση.

«Νοιώθουμε, όλοι, συγκλονισμένοι και βαθύτατα θλιμμένοι από την ξαφνική απώλεια της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Μια τέτοια στιγμή, δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την οδύνη που μας προκάλεσε η είδηση του τραγικού και συνάμα αιφνίδιου θανάτου μίας φίλης και διακεκριμένης δημοσιογράφουτου Ηρακλείου. Μίας δυναμικής και ευαίσθητης γυναίκας που, είχε προσφέρει πολλά στον τόπο μας, παρά το νεαρό της ηλικίας της. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ζήλο και αυταπάρνηση. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος που την χαρακτήριζε το επαγγελματικό ήθος και η αγωνιστικότητα. Η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας και η ευγενική της παρουσία θα λείψουν από όλους, όσοι την γνωρίζαμε. Έμπαινε κάθε μέρα στα σπίτια μας, μέσα από τις ειδήσεις. Θα μας λείψει. Και θα τη θυμόμαστε πάντα. Το όμορφο χαμόγελό της, θα μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη μας. Ολόκληρη την Κοινωνία της Κρήτης, πενθεί. Καλό ταξίδι Μαρία, στη γειτονιά των Αγγέλων. Ήσουν πάντα ένας από Αυτούς, εξάλλου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της και τους συναδέλφους της.»

Δήλωση Φραγκίσκου Παρασύρη για την απώλεια της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη

Η ξαφνική και πρόωρη απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη γεμίζει με βαθιά θλίψη την κοινωνία του Ηρακλείου και τον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης. Η Μαρία υπηρέτησε το λειτούργημα της ενημέρωσης για σχεδόν δύο δεκαετίες με υποδειγματική εργατικότητα, ήθος, συνέπεια και επαγγελματισμό.



Μέσα από την επιτυχημένη πορεία της στον Όμιλο της «ΚΡΗΤΗ TV», άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα, παραμένοντας πάντα μια αγαπητή συνάδελφος και ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, ευγένεια και προσφορά.



Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της, στους οικείους της, καθώς και σε όλη τη δημοσιογραφική οικογένεια της «ΚΡΗΤΗ TV», της εφημερίδας «Νέα Κρήτη» που θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα της κρητικής γης που θα την υποδεχτεί.

Δήλωση Μανώλη Κεφαλογιάννη για την απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την ξαφνική και αδόκητη απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Ο θάνατός της με συγκλόνισε. Υπηρέτησε με πίστη και αφοσίωση το δημοσιογραφικό λειτούργημα εργαζόμενη για τη «Νέα Κρήτη» επί σειρά ετών της οποίας υπήρξε εκλεκτό στέλεχος.



Στην οικογένειά της και στην οικογένεια του ομίλου «Κρήτη TV» εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»

Καλό ταξίδι Μαρία

Συλλυπητήρια δήλωση Γιάννη Κουράκη

Εκφράζω την βαθιά μου θλίψη για την ξαφνική απώλεια της διακεκριμένης δημοσιογράφου της Κρήτη TV Μαρίας Άντωνογιαννάκη.



Η Μαρία υπηρέτησε την δημοσιογραφία με συνέπεια ακεραιότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης συμβάλλοντας ουσιαστικά στην έγκυρη ενημέρωση και στην ανάδειξη ζητημάτων της τοπικής κοινωνίας.



Με το ήθος της, την ευγένεια της, το χαμόγελό της, αλλά και την επαγγελματική της συνέπεια και επάρκεια κέρδισε την εκτίμησή των συναδέλφων, των φορέων και των πολιτών της Κρήτης.



Εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια στους οικείους της στην διοίκηση και τους εργαζόμενους της Κρήτη TV.

Συλλυπητήριο μήνυμα της ΤΕ ΚΚΕ Ηρακλείου

Η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον ξαφνικό χαμό της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη στην οικογένεια της και τους συναδέλφους της.

Συλλυπητήριο μήνυμα της ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου

Η ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον ξαφνικό χαμό της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη:

«Η ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον ξαφνικό χαμό της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 χρονών. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπηρέτησε με πάθος, συνέπεια και αφοσίωση τη δημοσιογραφία , αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης μέσα από την πορεία της στον όμιλο της ΚΡΗΤΗ TV. Με το ήθος, την εργατικότητα και τον επαγγελματισμό της κέρδισε την εκτίμηση συναδέλφων, συνεργατών και της τοπικής κοινωνίας. Η απώλειά της είναι μεγάλη για τη δημοσιογραφική οικογένεια της Κρήτης και για όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της και στους συναδέλφους της. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ας είναι η μνήμη της αιώνια».

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