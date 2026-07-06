Μάλια: Προβλήματα από την παράνομη στάθμευση – Ανακοίνωση του Συνδέσμου Τουριστικών και Γραφείων Κρήτης

Σε μια περίοδο αιχμής για τον τουρισμό αναδεικνύεται εκ νέου ένα χρόνιο και ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα στην περιοχή των Μαλίων.

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή την ανεξέλεγκτη παράνομη στάθμευση στην οδό Δημοκρατίας στα Μάλια, η οποία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων, με άμεσες επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών και στη συνολική εικόνα του προορισμού.

Η ανακοίνωση:

«Ένας ακόμη Γόρδιος Δεσμός, ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, καθώς τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν να διέλθουν από την οδό Δημοκρατίας στα Μάλια λόγω της ανεξέλεγκτης παράνομης στάθμευσης.

Παρά τις φιλότιμες και συνεχείς προσπάθειες της τοπικής Αστυνομίας, η οποία προβαίνει καθημερινά στη βεβαίωση παραβάσεων, δυστυχώς η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Ως αποτέλεσμα, τα τουριστικά λεωφορεία εγκλωβίζονται πολλές φορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με συνέπεια να χάνονται πτήσεις, προγραμματισμένες εκδρομές και να διαταράσσεται συνολικά το πρόγραμμα τόσο των οδηγών όσο και των πελατών μας. Η έλλειψη συμμόρφωσης και σεβασμού έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο.

Ο «Γόρδιος δεσμός» λύθηκε για ακόμη μία φορά από τον Σύνδεσμό μας. Με γνώμονα την προστασία της φήμης του τόπου μας ως ποιοτικού τουριστικού προορισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι όλα τα καταλύματα που βρίσκονται επί της οδού Δημοκρατίας στα Μάλια θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από όλα τα Μέλη του Συνδέσμου με μικρά λεωφορεία (mini bus), με έναρξη εφαρμογής του μέτρου από τις 09.07.2026.

Η απόφαση αυτή συνεπάγεται πρόσθετο λειτουργικό κόστος για τα Μέλη μας. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της περιοχής και να προστατευθεί η εικόνα των Μαλίων ως σύγχρονου τουριστικού προορισμού.

Δυστυχώς, η στάση ορισμένων ασυνείδητων, οι οποίοι δεν σέβονται τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ούτε τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας τουριστικής περιοχής, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση των καταλυμάτων. Είναι αυτονόητο ότι οι επιχειρήσεις φιλοξενίας πρέπει να διαθέτουν ελεύθερη και ασφαλή δίοδο, ώστε να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η μεταφορά των επισκεπτών μας.

Ο Σύνδεσμός μας θα συνεχίσει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της περιοχής και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες των Μαλίων, ζητάμε όμως την συνεργασία των κατοίκων, των εργαζομένων , της Δημοτικής Αρχής και της Αστυνομίας για να εφαρμοστεί το αυτονόητο Ο ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ»

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