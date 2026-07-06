Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Θάβουν» με χώμα τα εργοστάσια για να σταματήσουν οι φλόγες -Ανησυχία για το τοξικό νέφος

Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης φωτιάςστο Ωραιόκαστρο, συνεχίζεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στα δύο εργοστάσια -ανακύκλωσης και επεξεργασίας λαδιού αντίστοιχα- μέσα στα οποία τόνοι εύφλεκτων υλικών συνεχίζουν να καίνε ακόμα.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα ώστε να κάνουν επιχωματώσεις, για να στερηθεί η φωτιά το οξυγόνο και να σταματήσουν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, εκπέμπεται ακόμα πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πως όλα ξεκίνησαν το Σάββατο ενώ το ίδιο βράδυ οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές κατοικιών στον οικισμό της Φιλοθέης. Προηγήθηκε μήνυμα του 112 και στη συνέχεια οργανώθηκε η εκκένωση της περιοχής, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «τιτάνια μάχη» για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Παρά τη σφοδρότητα της φωτιάς, δεν κάηκε καμία κατοικία ολοσχερώς. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μερικές ζημιές σε δύο σπίτια, κυρίως σε περιφράξεις και εξωτερικούς χώρους.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στον Δήμο Ωραιοκάστρου και επεκτάθηκε στον Δήμο Παύλου Μελά, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε επιχειρήσεις της περιοχής. Σύμφωνα με την έως τώρα καταγραφή, τρεις επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλες τρεις υπέστησαν ζημιές.

Παράλληλα, ένας 76χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σοκαριστικές μαρτυρίες κατοίκων

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων στην ΕΡΤ, όπως η Νικολέτα που είδε με την οικογένειά της να καίγεται το υπόγειο του σπιτιού και το αυτοκίνητό τους. «Την ώρα που φτάσαμε ήταν συγκλονιστικό. Έβλεπα τη φωτιά να έρχεται κατά πάνω μας, στο μυαλό μας, εγώ με τη μητέρα μου είχαμε να σώσουμε τα χαρτιά μας και τα αυτοκίνητά μας. Είχαμε δύο αυτοκίνητα. Το ένα ήταν μέσα στον εργασιακό χώρο που έχει ο πατέρας μου και το άλλο ήταν απ’έξω. Η μητέρα μου κατάφερε να σώσει το ένα το αυτοκίνητο, να το βγάλει, να μου το δώσει για να σηκωθώ, να φύγω μαζί με τα χαρτιά. Εκείνη τη στιγμή η μητέρα μου προσπάθησε να πάρει και το δεύτερο αυτοκίνητο. Δεν τα κατάφερε γιατί εκείνη τη στιγμή έγινε έκρηξη στο αυτοκίνητο και σηκώθηκε κι έφυγε.

Ευτυχώς, ήταν ένας γείτονας και μας βοήθησε να φύγουμε από τις φλόγες. Σε κλάσματα δευτερολέπτου έγιναν όλα, αν ερχόμασταν 5 -10 λεπτά πιο νωρίς ίσως μπορούσαμε να σώσουμε και κάτι παραπάνω. Γιατί όλα αυτά είναι πράγματα αξίας, πράγματα δουλειάς χρόνων. Το υπόγειο κάηκε, ακριβώς από πάνω είναι το σπίτι μας. Δόξα τω Θεώ δεν έγινε περαιτέρω ζημιά στο σπίτι. Οι πυροσβέστες έφτασαν γρήγορα. Η μητέρα μου πήρε τηλέφωνο και τους είπε ότι αυτή τη στιγμή έχει εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο, γιατί ήταν και η αλήθεια και καίγομαι. Εκείνη πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία και το ίδιο και ο γείτονας που την έσωσε. Και δόξα τω Θεώ έμειναν όλο το βράδυ και βοήθησαν να σβηστεί η φωτιά, να μην πάνε προς το υγραέριο και γίνουν εκρήξεις στο σπίτι».

«Ήταν μια εφιαλτική νύχτα στην αβεβαιότητα. Ο αέρας ήταν πολύ έντονος. Η φωτιά είχε ξεφύγει. Ήταν ανεξέλεγκτη. Δεν θρηνήσαμε από ότι φαίνεται θύματα. Οι ζημιές είναι βέβαια αρκετά μεγάλες. Νομίζω ότι θα φανούν πιο πολύ από αύριο. Αρκετές επιχειρήσεις έχουν καεί, αποθήκες, αρκετά σπίτια με ζημιά. Δυστυχώς έχει μεγάλες ζημιές. Ακόμα το νέφος είναι πολύ τοξικό, είναι μαύρο, φαίνεται πολύ έντονα. Η σκόνη μας έχει κλείσει, σχεδόν συνεχίζει και νομίζω θα συνεχίσει να καίγεται αρκετές ώρες ακόμα το εργοστάσιο ανακύκλωσης γιατί είναι τα υλικά τέτοια που δύσκολα σβήνει αυτή η φωτιά», λέει ο Αντώνης Μανουσαρίδης, κάτοικος της περιοχής.

Συσκέψεις για την καταγραφή των ζημιών

Σήμερα αναμένεται, στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου, ο υφυπουργός να έχει σύσκεψη με τους δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, Παντελή Τσακίρη και Δημήτρη Ασλανίδη αντίστοιχα, την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, τον περιφερειακό συντονιστή Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Χθες, Κυριακή, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρωτοβουλία του υφυπουργού, με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο.

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