Συναγερμός: Πυρά κατά εμπορικού πλοίου στα ανοιχτά της Υεμένης

Συναγερμός έχει σημάνει στις ναυτιλιακές αρχές μετά από αναφορά για επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοιχτά των ακτών της Υεμένης. Σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης Χοντέιντα (Hodeidah). Το φορτηγό πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αναφέροντας ότι βρίσκεται υπό επίθεση από άγνωστους ένοπλους.

Ερυθρά Θάλασσα: Μικρό σκάφος πλησίασε το φορτηγό πλοίο και άνοιξε πυρ



Ένα μικρό σκάφος (skiff) πλησίασε το φορτηγό πλοίο και άνοιξε πυρ, αναγκάζοντας τους ένοπλους φρουρούς του πλοίου να ανταποδώσουν τα πυρά, πριν το σκάφος επιστρέψει σε ένα μεγαλύτερο πλοίο περίπου 2 ναυτικά μίλια (3,7 χιλιόμετρα) μακριά, το οποίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS), σύμφωνα με το UKMTO.







Το φορτηγό πλοίο και το πλήρωμα αναφέρθηκαν ασφαλή



Το φορτηγό πλοίο και το πλήρωμα αναφέρθηκαν ασφαλή, όπως ανακοίνωσε η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία, προσθέτοντας ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Παράλληλα, η υπηρεσία απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα πλοία που κινούνται στην περιοχή, καλώντας τα να διέρχονται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.

Το νέο περιστατικό έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, η οποία παραμένει στο επίκεντρο αυξημένων κινδύνων και περιστατικών ασφαλείας.

Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει έως τώρα την ευθύνη για την επίθεση. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν απειλήσει να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις.

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