Λιάγκας: Ρομαντικές στιγμές στην Κρήτη με την Αντωνά

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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά επέλεξαν την Κρήτη για τις διακοπές τους. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Μαρία με αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος τράβηξε βίντεο τον Γιώργο Λιάγκα να παίζει πιάνο στο loby του ξενοδοχείου τους και να «λιώνει» από έρωτα.

«Υπάρχουν στιγμές που δεν τις περιγράφεις… απλώς τις ακούς», έγραψε.

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