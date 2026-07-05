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GOSSIP - LIFESTYLE

Λιάγκας: Ρομαντικές στιγμές στην Κρήτη με την Αντωνά

αντωνα
clock 10:00 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά επέλεξαν την Κρήτη για τις διακοπές τους. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Μαρία με αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος  τράβηξε βίντεο τον Γιώργο Λιάγκα να παίζει πιάνο στο loby του ξενοδοχείου τους και να «λιώνει» από έρωτα.

«Υπάρχουν στιγμές που δεν τις περιγράφεις… απλώς τις ακούς», έγραψε.

λιαγκας

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