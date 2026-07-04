Ο Μπραντ Πιτ ζητά πρόσβαση στις φορολογικές δηλώσεις της Αντζελίνα Τζολί

Πρόσβαση στις φορολογικές της δηλώσεις της Αντζελίνα Τζολί για τα τρία χρόνια που ακολούθησαν τον χωρισμό τους, ζητά ο Μπραντ Πιτ, εν μέσω της δικαστικής τους διαμάχης για το Château Miraval.







Σύμφωνα με νομικά έγγραφα, ο σταρ του Χόλιγουντ ζήτησε από την πρώην σύζυγό του να καταθέσει τις φορολογικές της δηλώσεις και άλλα οικονομικά έγγραφα για την περίοδο 2017-2019, βασιζόμενος σε δηλώσεις της, τις οποίες εκείνη υποστηρίζει ότι ο Πιτ απομονώνει από το πλαίσιο στο οποίο έγιναν.







Η 51χρονη ηθοποιός αναφέρει σε δικαστικά έγγραφα, ότι οι κινήσεις του αποτελούν μέρος μιας «συνεχιζόμενης διαστρέβλωσης και επιλεκτικής παράθεσης» όσων έχει δηλώσει για τη μακρόχρονη υπόθεση.







Ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι έχει αφιερώσει χρόνο και κόπο στο οινοποιείο στην Κορένς της Γαλλίας και ότι η Αντζελίνα Τζολί παραβίασε συμφωνία που είχαν κάνει στο παρελθόν, όταν επιδίωξε να πουλήσει το μερίδιό της στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γιούρι Σέφλερ.







Η Αντζελίνα Τζολί δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν χρειαζόταν την έγκριση του Μπραντ Πιτ για τη συναλλαγή και ότι εκείνος απομόνωσε από το πλαίσιο παλαιότερες δηλώσεις της πως προχώρησε στην πώληση για να πετύχει «οικονομική ανεξαρτησία». Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι με το σχόλιό της εννοούσε πως ήθελε να διαχωρίσει τα οικονομικά της από εκείνα του πρώην συζύγου της, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αποδεσμευτεί από εκείνον, και όχι ότι αναφερόταν γενικά στην οικονομική της κατάσταση.

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