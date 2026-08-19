Άρης Μουγκοπέτρος: «Τον τραυματισμό μου τον έχω αφήσει πίσω, λες και δεν έχει γίνει τίποτα»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση και όπως είπε ο ίδιος αφήνει πίσω τις δύσκολες στιγμές μετά τον τραυματισμό του αλλά και το κύμα αγάπης που εισπράττει καθημερινά από τον κόσμο.

«Μόνο χαμόγελο! Εννοείται, από εδώ και πέρα μόνο χαμόγελο. Έχω αφήσει τον τραυματισμό μου πάρα πολύ πίσω, λες και δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι είναι για μένα αυτή τη στιγμή. Επειδή δυσκολίες τυχαίνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, το θέμα είναι να μην τα παρατάμε. Και αν δεν τα παρατάμε, θα έρθει η στιγμή να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε», είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Και πρόσθεσε: «Η αγάπη του κόσμου όλο αυτό το διάστημα είναι για μένα κάτι που δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Όταν βγαίνεις έξω και σε παίρνει αγκαλιά ένας παππούς και κλαίει για τον πόνο σου, αυτό είναι κάτι μοναδικό. Κι ευχαριστώ τον Θεό που με έχει κάνει να ζήσω αυτά που έχω ζήσει μέχρι στιγμής».

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