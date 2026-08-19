Ιερέας ανέβηκε στο πάλκο και τάϊσε την Έφη Θώδη στο στόμα

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Η Έφη Θώδη τραγούδησε σε παραδοσιακό πανηγύρι στα Φιλιαρτά και έγινε viral καθώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ένας ιερέας, ανέβηκε στην πίστα κρατώντας ένα καρπούζι.

Ο ίδιος έκοψε το φρούτο μπροστά στην τραγουδίστρια και της προσέφερε ένα κομμάτι την ώρα που εκείνη βρισκόταν στο μικρόφωνο.

Δείτε το βίντεο που έγινε viral:

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