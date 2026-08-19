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GOSSIP - LIFESTYLE

Ιερέας ανέβηκε στο πάλκο και τάϊσε την Έφη Θώδη στο στόμα

θώδη
clock 20:00 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Έφη Θώδη τραγούδησε σε παραδοσιακό πανηγύρι στα Φιλιαρτά και έγινε viral καθώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ένας ιερέας, ανέβηκε στην πίστα κρατώντας ένα καρπούζι.

Ο ίδιος έκοψε το φρούτο μπροστά στην τραγουδίστρια και της προσέφερε ένα κομμάτι την ώρα που εκείνη βρισκόταν στο μικρόφωνο.

Δείτε το βίντεο που έγινε viral:

@josix71 Πανηγύρι 2.0 #fyp #panigiri #xorio #efithodi ♬ πρωτότυπος ήχος - josix71

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