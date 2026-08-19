Κύπελλο Ελλάδας: «Θύελλα» η Καλαμάτα!

Η Καλαμάτα επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έστω και σε ματς κυπέλλου, η «Μαύρη Θύελλα» έδειξε απόλυτα έτοιμη και απέκλεισε τον Παναιτωλικό επικρατώντας 4-2 στο γήπεδο της Καλλιθέας (κεκλεισμένων των θυρών). Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ήταν ανώτερη και με κορυφαίους τους Καλουτσικίδη, Βάργκας προκρίθηκε στη League Phase, εναντίον ενός αντιπάλου που το 2024 είχε φτάσει στους «4». Επίσης, περίπατο έκανε η Κηφισιά εναντίον της Ζακύνθου, 6-1 εκτός έδρας, ενώ η Νίκη Βόλου απέκλεισε τον Πανιώνιο στα πέναλτι, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης που λίγα χρόνια πριν αγωνιζόταν στα τοπικά πρωταθλήματα, θα βρεθεί στη League Phase καθώς απέκλεισε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς (1-0)/

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού του κυπέλλου Ελλάδας:

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3 (87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)

Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2



(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)

Ηρακλής - Βόλος 1-3



(45+1΄ Κούστα - 22΄ Κάτσικας, 45+4΄ Σαουμπί, 60΄ Τζόκα)







Τρίτη 18 Αυγούστου



Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος 3-1



(16΄ Νούνιες, 25΄ Τσούμπερ, 68΄ Τσιλούλης - 75΄ Λεμονής)

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0



(43΄,63΄ Ούρζι)

Τετάρτη 19 Αυγούστου







Ζάκυνθος - Κηφισιά 1-6



(66΄πεν. Σίλβα - 17΄ Γιάγκνε, 27΄ Σαγκάλ, 45+2΄ Πολυκράτης, 63΄ Αντονίσε, 76΄ Θεοδωρίδης, 90+2΄πεν. Μπένι)

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 0-0 (3-1 στα πέναλτι)

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμαριά 1-0

Καλαμάτα - Παναιτωλικός 4-2



(30΄,87΄ Καλουτσικίδης, 34΄,50΄ Βάργκας - 52΄ Σατσιάς, 90+2΄ Μανρίκε)

Πανσερραϊκός - Πανθρακικός 19:00







Δευτέρα 24 Αυγούστου



17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό