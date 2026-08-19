Παναθηναϊκός: Σοκ με Ναν!

Ραντεβού με... την ατυχία είχε ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση στις ΗΠΑ και θα χάσει την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του «τριφυλλιού» τραυματίστηκε στον μηνίσκο και χειρουργήθηκε στην πατρίδα του, ενώ το διάστημα επιστροφής του εκτιμάται στις 6-8 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι χάνει τις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague που ξεκινάει στις 24 Σεπτεμβρίου.



Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:



«Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεών του στις ΗΠΑ και άμεσα, την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής.



Ευχόμαστε στον αθλητή μας ταχεία ανάρρωση»