Πέθανε ο Γιώργος Λουλουδάκης, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ

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Θλίψη προκάλεσε στον πολιτικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Λουλουδάκη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης (19/08) σε ηλικία 71 ετών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Λουλουδάκης υπήρξε μέλος της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της και διατέλεσε σε θέσεις ευθύνης. Στην πορεία του, ο Γιώργος Λουλουδάκης συμμετείχε σε υψηλά κομματικά όργανα, μεταξύ των οποίων και η Κεντρική Επιτροπή.

Γεννήθηκε στη Δράμα στις 17 Ιανουαρίου 1955, με καταγωγή από τη Ρουμελή Μυλοποτάμου Κρήτης, ενώ σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και μιλούσε αγγλικά.

Ο εκλιπών ήταν ιδρυτικό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ, μέλος Γραμματείας Συνοικιακού, ιδρυτικό μέλος της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΑΣΟΕΕ, εκλεγμένος στο Δ.Σ. φοιτητών ΑΣΟΕΕ, Γενικός Γραμματέας Τοπικής Οργάνωσης, Γενικός Γραμματέας ΝΟΔΕ, Περιφερειάρχης ΚΕΠΟ και μέλος ΔΑΚΕ Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας.

Υπηρέτησε επίσης ως μέλος στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», Διευθυντής στο υφυπουργείο Τουρισμού, Διευθυντής Υφυπουργού Εξαγωγικού Εμπορίου και Διευθυντής πολιτικού γραφείου Υφυπουργού Εξωτερικών.

Ο Γιώργος Λουλουδάκης αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία στις 25 Νοεμβρίου του 2024, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.

Η ανάρτηση Σαμαρά

«Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της Παράταξης. Άνθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης. Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ…», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς.

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