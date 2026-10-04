Βαρέα και Ανθυγιεινά στην Υγεία: Ποιοι μένουν εκτός ρύθμισης και πότε μπορούν να συνταξιοδοτηθούν

Δύο εργαζόμενοι στο ίδιο νοσοκομείο μπορεί να έχουν πλέον εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθώς η ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα που θεσπίστηκε με τον ν. 5316/2026 δεν αφορά συνολικά το προσωπικό του ΕΣΥ, αλλά συγκεκριμένες ειδικότητες.

Στη νέα ρύθμιση εντάσσονται εργαζόμενοι σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, καθώς και στο ΕΚΑΒ, οι οποίοι υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και απασχολούνται αποκλειστικά ως νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί ή βοηθοί ασθενοφόρων-διασώστες.

Για αυτούς προβλέπεται δυνατότητα πλήρους σύνταξης στα 62, εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον 15 συντάξιμα έτη, από τα οποία 12 στις συγκεκριμένες ειδικότητες και τουλάχιστον 3 μέσα στα τελευταία 17 έτη πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση συνταξιοδότησης.

Ποιοι μένουν εκτός

Η νέα διάταξη δεν εντάσσει αυτομάτως στα ΒΑΕ το υπόλοιπο προσωπικό επειδή εργάζεται σε νοσοκομείο ή άλλη μονάδα του ΕΣΥ.

Έτσι, τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας και άλλες ειδικότητες παραϊατρικού προσωπικού, εργαστηριακό προσωπικό, διοικητικοί, τεχνικοί και άλλες ειδικότητες δεν αποκτούν από τη συγκεκριμένη διάταξη το νέο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας. Παρότι εργάζονται σε περιβάλλον έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, δεν περιλαμβάνονται στις ειδικότητες που κατονομάζει ο νέος νόμος. Η ένταξή τους στα ΒΑΕ εξακολουθεί, άλλωστε, να αποτελεί διεκδίκηση του επαγγελματικού τους φορέα.

Για Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ και Περιφερειακά Ιατρεία

Τα Κέντρα Υγείας αναφέρονται ρητά στον νέο νόμο. Παράλληλα, κάθε Κέντρο Υγείας μαζί με τα υπαγόμενα Περιφερειακά, Πολυδύναμα Περιφερειακά, Ειδικά Περιφερειακά και Τοπικά Ιατρεία, καθώς και τις ΤΟΜΥ, αποτελεί οργανική μονάδα.

Συνεπώς, στις αποκεντρωμένες αυτές δομές απαιτείται έλεγχος της οργανικής υπαγωγής του εργαζομένου και, κυρίως, της ειδικότητάς του. Η εργασία σε ΤΟΜΥ ή Περιφερειακό Ιατρείο δεν αρκεί από μόνη της: ο εργαζόμενος πρέπει να εμπίπτει στις ειδικότητες που ορίζει η νέα ρύθμιση.

Πότε συνταξιοδοτούνται όσοι δεν εντάσσονται

Για εργαζομένους που δεν καλύπτονται από τη νέα διάταξη και δεν έχουν άλλο ειδικό ή παλαιότερο κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ισχύουν κατ’ αρχήν τα γενικά όρια ηλικίας.

Η πλήρης σύνταξη χορηγείται στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης ή στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Τυχόν δυνατότητα μειωμένης ή εξόδου με μεταβατικές διατάξεις πρέπει να εξετάζεται εξατομικευμένα.

Η διαφορά είναι επομένως μεγάλη: εργαζόμενος που εμπίπτει στη νέα ρύθμιση μπορεί, υπό τις ειδικές προϋποθέσεις, να λάβει πλήρη σύνταξη στα 62 με 15 συντάξιμα έτη. Συνάδελφός του άλλης ειδικότητας στον ίδιο χώρο μπορεί να χρειάζεται 40 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη στην ίδια ηλικία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Υπό στενή παρακολούθηση ποτάμια και γέφυρες – Κατολισθήσεις και καταστροφές σε 4 δήμους

Κρήτη: Μέσα σε 42 ώρες έριξε τη βροχή ενός ολόκληρου έτους! - Δείτε την περιοχή

The Voice: Έτσι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη