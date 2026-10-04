Παπαγεωργίου: «Αν με αξιώσει ο Θεός, θα ήθελα να γίνω μαμά»

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H Hλιάνα Παπαγεωργίου μίλησε στη Vogue και μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και την επιθυμία της να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια.

«Αν με αξιώσει ο Θεός, θα ήθελα να γίνω μαμά. Το βρίσκω πιο δύσκολο από το να πηδήσω από αεροπλάνο. Έχω πολύ καλή σύνδεση με τα παιδιά, είμαι λίγο παιδομαγνήτης», εξομολογήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Ενώ, αναφέρθηκε και σε ένα στοιχείο του χαρακτήρα της που θεωρεί ότι την κάνει να επικοινωνεί τόσο εύκολα με τα παιδιά.

«Ίσως επειδή έχω παιδική ψυχή. Και μου αρέσει να τη συντηρώ. Δεν θέλω να φοβάμαι τα πάντα».

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