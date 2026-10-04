Γιώργος Πατούλης: Ξανά πατέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες του t-life.gr, ο Γιώργος Πατούλης και σύζυγός του, Νάνσυ Κοίλου θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.

Η εγκυμοσύνη της Νάνσυ Κοιλού είναι προχωρημένη και δεν κρύβεται. Πρόσφατα, άνθρωποι από τη συμπρωτεύουσα τούς εντόπισαν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου ταξίδεψαν μαζί. Η εικόνα της Νάνσυς Κοιλού δεν άφηνε πλέον πολλά περιθώρια για να περάσει απαρατήρητη η ευχάριστη αλλαγή στη ζωή του ζευγαριού.

Για τον Γιώργο Πατούλη, αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα γίνει πατέρας, καθώς μαζί με τη Νάνσυ Κοιλού έχουν ένα αγοράκι 1,5 έτους και από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη έχει αποκτήσει τον γιο του, Αλέξανδρο.

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