Φουντώνουν οι αντιδράσεις για τη Σούδα: Η Παγκρήτια Επιτροπή κηρύσσει "ανεπιθύμητο" τον Μάρκο Ρούμπιο

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Το βαρύ οικονομικό τίμημα της γεωπολιτικής ευθυγράμμισης και η έλλειψη προστασίας από τις φυσικές καταστροφές αποτελούν το κεντρικό σημείο τριβής με αφορμή την περιοδεία του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην περιοχή. Με φόντο τις υποδομές της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης που αναβαθμίζονται στο πλαίσιο των σχεδιασμών ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις, αλλά και πολίτες που μετρούν ακόμη πληγές από τις πρόσφατες πλημμύρες, συνδέουν άμεσα το «κόστος του πολέμου» και την ακρίβεια με την καθημερινή υποβάθμιση της ζωής τους.

Η ανακοίνωση της Παγκρήτιας Επιτροπής ενάντια στις βάσεις:

Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται εντατικά για να υποδεχτεί τον Ρούμπιο, υπουργό Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) των ΗΠΑ, που περιοδεύει στην Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, από Κατάρ μέχρι Ισλανδία. Προετοιμάζεται να συνεχίσει μαζί του το "Στρατηγικό Διάλογο" με τις ΗΠΑ, που ξεκίνησε το 2018 η κυβέρνηση Τσίπρα.

Η ίδια κυβέρνηση και το κράτος βρέθηκαν και πάλι εντελώς απροετοίμαστοι, στις βροχές και στις πλημμύρες που ήρθαν απρόσκλητες στην Κρήτη και αντί για ευλογία έφεραν καταστροφές.

Η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή διατρανώνει :

Δεν δεχόμαστε στη χώρα μας τον μακελάρη του πολέμου ΥΠΕΞ των ΗΠΑ!

Εντύπωση προκαλεί η αφωνία κομμάτων που σε άλλα θέματα στήνουν ψευτοκαυγάδες με την κυβέρνηση.

Ο Ρούμπιο έρχεται για να επιταχύνει την ευθυγράμμιση των κυβερνήσεων της περιοχής με τα σχέδια των ΗΠΑ για παραπέρα αύξηση των τιμών του πετρελαίου και για την ενοποίηση των ανοιχτών πολεμικών μετώπων, σε αντιπαράθεση με κυβερνήσεις κρατών που προσεγγίζουν την Κίνα.

Θα επαναλάβει ότι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δίνουν μεγάλη σημασία στην Ελλάδα, στις βάση της Σούδας, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κ.α., που είναι ανάμεσα στη Μέση Ανατολή με την Ουκρανία.

Υπολογίζουν πως η ελληνική κυβέρνηση, με τη «σταθερή» ευθυγράμμιση στα σχέδια τους, για λογαριασμό των Ελλήνων εφοπλιστών, θα συμβάλει να γεφυρωθούν οι αντιθέσεις μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ, της Κύπρου, της Τουρκίας (και μέχρι Πακιστάν), να έρθουν όλοι πιο κοντά, ώστε να δυναμώσει η κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών μονοπωλίων.

Ο λαός μας ούτε έχει συμφέρον, ούτε συμφωνεί για νέες βάσεις, νέες θυσίες για τα κέρδη τους. Ούτε για το λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», πού μόνο την άμυνα της χώρας δεν εξυπηρετούν, αλλά αντίθετα αυξάνουν τον κίνδυνο αντιποίνων.

Καταλαβαίνει κάθε μέρα και περισσότερο, πως η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης, οι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες και η αύξηση των χρεών σε εφορία και τράπεζες, είναι ο λογαριασμός του πολέμου που μας στέλνουν καθημερινά και δεν καλύπτεται από τα κυβερνητικά ψίχουλα.

Η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή :

Καλεί το λαό της Κρήτης να συμμετέχει στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώνουν οι μαζικοί φορείς που είναι μέλη της, και καλεί όλους τους μαζικούς φορείς να πάρουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης και κινητοποίησης του λαού. Τώρα να δυναμώσει η οργανωμένη πάλη των εργαζομένων, η διεθνιστική αλληλεγγύη με τους λαούς που δοκιμάζονται από την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και τον πόλεμο,

· Να κλείσει η Βάση της Σούδας και όλες οι βάσεις του θανάτου των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ

· Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!

· Λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη

· Κανένας εργαζόμενος, κανένας Έλληνας στρατιώτης στα πολεμικά μέτωπα !

· Να σταματήσει κάθε συνεργασίας με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ

Όλοι την Τετάρτη 7 Οκτώβρη, στις 7.00 μ.μ.

στην πικετοφορία στην Πλατεία της Αγοράς στα Χανιά

Στηρίζουμε την πανελλαδική συγκέντρωση υπογραφών από την ΕΕΔΥΕ https://eedye.gr/petition-2026/

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