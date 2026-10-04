ΗΠΑ: Τραγικός επίλογος για το αγνοούμενο αεροσκάφος

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ εντόπισε το Σάββατο στα ανοιχτά των ακτών του νησιού Ναντάκετ στη Μασαχουσέτη τα συντρίμμια αεροσκάφους υγειονομικής μεταφοράς, το οποίο είχε απογειωθεί από τις Βερμούδες και αγνοούνταν ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών.

Η Ακτοφυλακή ανέφερε στο X ότι ενημερώθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ πως νωρίς το Σάββατο χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος –ένα Gulfstream G100 που κατευθυνόταν στη Βοστόνη με έξι επιβαίνοντες.

«Οι ομάδες έρευνας της ακτοφυλακής εντόπισαν πεδίο συντριμμιών που συνδέεται με το αγνοούμενο αεροσκάφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Το αεροπλάνο μετέφερε τέσσερις Καναδούς και δύο πολίτες των Βερμούδων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.







Η επαφή με το αερασθενοφόρο «στο οποίο επέβαιναν δύο πιλότοι, δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, ένας ασθενής και ένα μέλος της οικογένειάς του» χάθηκε στη 01:30 τοπική ώρα (08:30 ώρα Ελλάδας) χθες, διευκρίνισε ο Κλάρενς Τόγκερετς, εκπρόσωπος της εταιρείας Latitude Air Ambulance στην οποία ανήκει το αεροσκάφος.







Η εταιρεία αυτή, με έδρα τον Καναδά, διαθέτει στόλο δέκα αεροσκαφών που πραγματοποιούν αερομεταφορές ασθενών, σύμφωνα με τον ιστότοπό της. Η αμερικανική Ακτοφυλακή διευκρίνισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν στη διάρκεια της νύκτας, ενώ συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί.

Η κυβέρνηση των Βερμούδων είναι σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές και τις οικογένειες των επιβαινόντων, επεσήμανε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντέιβιντ Μπερτ σε ανάρτησή του στο Instagram. «Προσευχόμαστε και οι έξι άνθρωποι να εντοπιστούν ασφαλείς», πρόσθεσε.

Το αεροσκάφος αναχώρησε από τις Βερμούδες στις 12:41 τη νύκτα του Σαββάτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου FlightAware. Στη μεγαλύτερη διάρκεια της πτήσης βρισκόταν σε ύψος 24.000 ποδιών προτού κατέβει στα 13.000 πόδια για περίπου δύο λεπτά, λίγη ώρα προτού ο πύργος ελέγχου χάσει την επαφή του με το αεροπλάνο.

«Πετάτε στα τυφλά;»



Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός της Βοστόνης Boston 25 μετέδωσε ηχητικό από το αεροδρόμιο Λόγκαν της πόλης, στο οποίο ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να ρωτά τον πιλότο του Gulfstream: «Είπατε ότι έρχεστε στα τυφλά; Αυτό είπατε;», αλλά δεν έλαβε απάντηση.

«Έρχεται λίγο αδύναμα (εννοεί το σήμα), οπότε δεν άκουσα ποια ήταν η απάντησή σας, αν δηλώνατε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή όχι», είπε ο ελεγκτής . Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος δήλωνε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.







Αργότερα ακούστηκε ο ελεγκτής να ρωτάει τον πιλότο ενός άλλου αεροπλάνου αν το ιατρικό αεροσκάφος ήταν ορατό στο σύστημα και ο πιλότος απάντησε πως όχι.

Ένας διασώστης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Massport ζήτησε από τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης στις 1:12 π.μ. να ετοιμαστούν για την προσγείωση ενός αεροπλάνου με «ηλεκτρικό πρόβλημα» στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λόγκαν σε περίπου 15 λεπτά, σύμφωνα με ραδιοφωνικό ηχητικό που κατέγραψε το Broadcastify και εξέτασε η εφημερίδα The Boston Globe.

«Το αεροσκάφος έχασε τον ασύρματο και το ραντάρ», δήλωσε ο αποστολέας.

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