Πτήση FlyDubai: Το μυστήριο με τους δύο πιλότους-επιβάτες

Μυστήριο παραμένει η ταυτότητα των δύο πιλότων οι οποίοι παρενέβησαν για να σταθεροποιήσουν την πτήση της FlyDubai, όταν το αεροπλάνο με 182 επιβάτες βρέθηκε σε ανεξέλεγκτη κάθοδο.







Τρεις ημέρες μετά το περιστατικό, τα ονόματά τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Η FlyDubai έχει αναφέρει μόνο ότι πρόκειται για μέλη πληρώματος που ταξίδευαν ως επιβάτες με την πτήση. Δεν έχει γίνει γνωστό γιατί η αεροπορική εταιρεία δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους.







Ένας επιβάτης που καθόταν στη δεύτερη σειρά, ο Ντάνιελ Σλίχτερ, περιέγραψε στο Associated Press τις στιγμές κατά τις οποίες οι δύο άνδρες έσπευσαν στο πιλοτήριο και συνέβαλαν στην αποτροπή μιας καταστροφής.

«Αυτό είναι ένα από τα θαύματα», είπε ο Σλίχτερ, εξηγώντας ότι οι δύο άνδρες βρίσκονταν τυχαία στην πτήση, καθώς επρόκειτο να μεταφέρουν το αεροπλάνο από το Τελ Αβίβ πίσω στο Ντουμπάι. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως «deadheading».

Σύμφωνα με τον Σλίχτερ, οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε στο πιλοτήριο, καθώς ο συγκυβερνήτης είχε επιτεθεί επανειλημμένα στον κυβερνήτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει αίμα παντού.

Παρά τα σοβαρά τραύματά του, ο κυβερνήτης κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου. Ένας επιβάτης άρπαξε τον συγκυβερνήτη και τον τράβηξε έξω, ενώ άλλοι προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Τότε ένας από τους δύο πιλότους που ταξίδευαν ως επιβάτες κατάφερε να περάσει μέσα από τον συνωστισμό και να φτάσει στα χειριστήρια.

«Στην πραγματικότητα, πηδούσε πάνω από τους τύπους που πάλευαν με τον τρομοκράτη, άπλωσε το χέρι του στην περιοχή των πιλότων και άρχισε να αναλαμβάνει τον έλεγχο», περιέγραψε ο Σλίχτερ. Στη συνέχεια, ο δεύτερος πιλότος μπήκε στο πιλοτήριο και οι δύο έκλεισαν την πόρτα.

“Ενήργησε ηρωικά”



Ο Σλίχτερ δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε στο πιλοτήριο, όμως υποστήριξε ότι χρειάστηκαν αρκετά λεπτά, πιθανώς δέκα ή και περισσότερα, για να σταθεροποιηθεί το αεροπλάνο μετά την ακραία κάθοδό του, κατά την οποία μέρος του πηδαλίου είχε αποκολληθεί.







«Ενήργησε πραγματικά σαν ήρωας, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του αεροπλάνου και αντιδρώντας σαν να καταλάβαινε ακριβώς τι συνέβαινε. Νομίζω ότι του οφείλουμε τη ζωή μας», ανέφερε ο επιβάτης.

Καθώς οι δύο πιλότοι αναζητούσαν σημείο για να προσγειώσουν το αεροπλάνο, ακούστηκε σήμα κινδύνου.

Την ίδια ώρα, αρκετοί επιβάτες παρέμεναν φοβισμένοι και αναρωτιούνταν ποιοι ήταν οι δύο άνδρες και αν μπορούσαν να τους εμπιστευτούν.

«Αφού κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το αεροπλάνο, στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία επικοινωνία μαζί μας και πρέπει να σας πω ότι ανησυχούσα γι’ αυτό», είπε ο Σλίχτερ.

Ο επιβάτης φοβήθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να είχαν καταλάβει το αεροπλάνο και να το οδηγούσαν προς το Ιράν ή κάποιο άλλο σημείο.

Περίπου 45 λεπτά αργότερα, ωστόσο, οι πιλότοι ανακοίνωσαν στους επιβάτες ότι θα προσγειώνονταν στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και ότι όλα θα πήγαιναν καλά.

«Με αυτό, αποφάσισα να τους εμπιστευτώ», ανέφερε ο Σλίχτερ. Και, όπως αποδείχθηκε, η απόφασή του ήταν σωστή.

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