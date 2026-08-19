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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στο «κόκκινο» το δίκτυο - Παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

στύλος ΔΕΗ
clock 16:35 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανησυχία και κινητοποίηση προκάλεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας διαδοχικά περιστατικά με σπίθες, εκρήξεις και αναφλέξεις σε στύλους του δικτύου ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου.

Συνολικά, περισσότερες από 15 αναφορές για προβλήματα σε στύλους καταγράφηκαν από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες, ενώ τουλάχιστον τρία περιστατικά εξελίχθηκαν σε φωτιές, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να επεμβαίνει για την κατάσβεσή τους.

Φωτιές σε Χερσόνησο και Ηράκλειο

Ανάμεσα στα περιστατικά που κινητοποίησαν τις Αρχές ήταν φωτιά σε στύλο στη Χερσόνησο, ενώ ανάφλεξη σημειώθηκε και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, μπροστά από γνωστή επιχείρηση.

Το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής δέχθηκε αλλεπάλληλες κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν ότι από στύλους του δικτύου έβγαιναν σπίθες, σε διαφορετικά σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Παραμένουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Τα διαδοχικά περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με περιοχές του Ηρακλείου να παραμένουν ακόμα χωρίς ρεύμα.

Σύμφωνα με καταγγελίες που φτάνουν στο Ράδιο Κρήτη, συνεργεία βρέθηκαν στα σημεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βλάβες, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές τα προβλήματα συνεχίζονται, δυσκολεύοντας σημαντικά τους ηλικιωμένους και όσους πάσχουν από προβλήματα υγείας.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και στη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τα διαδοχικά περιστατικά στο δίκτυο.

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