Το θαύμα της φύσης στον Πρέβελη: Η ζωή επιστρέφει στο "πληγωμένο" φοινικόδασος (εικόνες)

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Μόλις 20 ημέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, η φύση στο νότιο Ρέθυμνο αποδεικνύει ξανά τη θαυμαστή της δύναμη, καθώς η αναγέννηση του μοναδικού φοινικοδάσους του Πρέβελη είναι ήδη εμφανής.

Σε πρόσφατη αυτοψία που διενήργησαν στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι νέα, τρυφερή βλάστηση έχει αρχίσει να ξεπροβάλλει δυναμικά από τις κορυφές των περισσότερων καμένων κορμών.

Η εικόνα αυτή σκορπά χαμόγελα ανακούφισης, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών ότι το εμβληματικό οικοσύστημα άντεξε και αυτή τη φορά τη σκληρή δοκιμασία.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι εξαπλώθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα λόγω των θυελλωδών ανέμων, φτάνοντας μέχρι τις εκβολές του ποταμού.

Παρά τις αρχικές δυσοίωνες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επιτόπιες αυτοψίες και το φωτογραφικό υλικό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου επιβεβαίωσαν ότι η καταστροφή περιορίστηκε κυρίως στο ανώτερο τμήμα και κοντά στις εκβολές, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του δάσους λειτουργικό.

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Το «μυστικό» όπλο του κρητικού φοίνικα

Ο κρητικός φοίνικας (Phoenix theophrasti), ένα σπάνιο και προστατευόμενο είδος της Μεσογείου, διαθέτει έναν εκπληκτικό μηχανισμό αυτοάμυνας απέναντι στη φωτιά.

Ο κεντρικός οφθαλμός (η «καρδιά» του δέντρου) θωρακίζεται από τις πυκνές βάσεις των παλιών φύλλων, εμποδίζοντας τις φλόγες να τον νεκρώσουν.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά το πέρασμα της φωτιάς, ο φοίνικας αξιοποιεί τα αποθέματα ενέργειας στις ρίζες του για να βγάλει νέα πρεμνοβλαστήματα.

Το ίδιο φαινόμενο είχε καταγραφεί και στη βιβλική πυρκαγιά του 2010, όταν το δάσος επέδειξε πλήρη φυσική αποκατάσταση μέσα σε ελάχιστα χρόνια, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες και τη Δασική Υπηρεσία, το κλειδί για την πλήρη ανάρρωση του οικοσυστήματος είναι η μη παρέμβαση. Το δάσος ξέρει να αυτοθεραπεύεται, αρκεί να μείνει προστατευμένο από εξωτερικούς κινδύνους

Απαγόρευση Βόσκησης

Είναι το πιο κρίσιμο μέτρο, καθώς τα ζώα μπορούν να καταστρέψουν τους νέους, τρυφερούς βλαστούς.

Ελεγχόμενη πρόσβαση

Απαιτείται αυστηρή επιτήρηση των επισκεπτών στην περιοχή προκειμένου να μην ποδοπατηθεί η νέα χλωρίδα που αναπτύσσεται στο έδαφος.

Όχι σε δενδροφυτεύσεις

Η εισαγωγή ξένων ειδών ή ακόμα και η τεχνητή αναδάσωση μπορεί να διαταράξει τη γενετική καθαρότητα και τη φυσική ισορροπία του τοπικού πληθυσμού.

Το Φοινικόδασος του Πρέβελη στέλνει για άλλη μια φορά ένα ηχηρό μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Η φύση έκανε το πρώτο, αποφασιστικό βήμα. Χ ρέος του ανθρώπου τώρα είναι απλώς να μην σταθεί εμπόδιο στο δρόμο της.

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