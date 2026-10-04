Ξυπνούν οι μνήμες των μεγάλων πλημμυρών: Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους των Αθανάτων

Σε ανοιχτό μέτωπο εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ των κατοίκων των Αθανάτων και της ερύτερης περιοχής της Ε.Ο Ηρακλείου - Μοιρών με τον επιχειρηματία κ. Σκουλούδη, με φόντο την ασφάλεια της περιοχής απέναντι στον μόνιμο κίνδυνο πλημμυρών.

Με μια σκληρή αλλά ειρηνική ανοιχτή επιστολή, οι πολίτες που διαμαρτύρονται καθημερινά εδώ και τέσσερις μήνες έξω από το επίμαχο κτίριο - το οποίο προορίζεται για δομή φιλοξενίας μεταναστών - ξεκαθαρίζουν ότι η νομιμότητα δεν μπορεί να προηγείται της κοινωνικής ευθύνης, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις τραυματικές μνήμες των μεγάλων καταστροφών του παρελθόντος.

Η επιστολή:

Κύριε Σκουλούδη,



Λάβαμε γνώση της δημόσιας τοποθέτησής σας και θεωρούμε απαραίτητο να απαντήσουμε, όχι για να ανοίξουμε μία προσωπική αντιπαράθεση, αλλά γιατί πίσω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν άνθρωποι, περιουσίες και κυρίως ζητήματα ασφάλειας και δημόσιου συμφέροντος.



ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΗΘΕΙ



Οι παλαιότεροι κάτοικοι της περιοχής θυμούνται πολύ καλά τις μεγάλες πλημμύρες του 1978, του 1985, του 1994 και του 2014.



Σε αυτά τα γεγονότα, η περιοχή και η ευρύτερη ζώνη του Ξηροποτάμου μετατράπηκαν σε τεράστιες υδάτινες εκτάσεις. Καλλιέργειες καταστράφηκαν, ιδιοκτησίες πλημμύρισαν, μηχανήματα και οχήματα παρασυρθηκαν, πηγάδια και υπόγεια γέμισαν λασπόνερα και οι ποσότητες νερού που κατέβηκαν από την ευρύτερη λεκάνη απορροής δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα ακόμα και στο οδικό δίκτυο.



Αυτά δεν είναι θεωρητικά σενάρια. Είναι η ιστορία της ίδιας της περιοχής.



Το γεγονός ότι στην τελευταία κακοκαιρία ο μεγαλύτερος όγκος των ακραίων φαινομένων έπληξε τον ορεινό Μυλοπόταμο, το Οροπέδιο Λασιθίου και τον Δήμο Χερσονήσου, όπου όλοι είδαμε τις καταστροφές, δεν σημαίνει ότι η επόμενη ακραία κακοκαιρία δεν μπορεί να πλήξει την περιοχή μας.



Ιδιαίτερα σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει καταστήσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα και δυσκολότερα προβλέψιμα.

Εδώ υπάρχει ο Ξηροπόταμος, υπάρχει η ιστορική εμπειρία πλημμυρών, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και παραμένει ζητούμενο η ολοκλήρωση κρίσιμων έργων, όπως το φράγμα των Δαφνών για να μπορέσει να οριοθετηθεί το ρέμα και να ελεγχθεί ο τεράστιος όγκος νερού που



κατεβαίνει ορμητικά από μεγάλο υψόμετρο.



Και ακριβώς δίπλα σε αυτή την πραγματικότητα βρίσκεται το συγκεκριμένο κτίριο.



Μέσα σε ζώνη υψηλής επικινδυνότητας όπως χαρακτηρίζεται από το αρμόδιο υπουργείο η περιοχή του Ξηροποτάμου .



Κύριε Σκουλούδη, η νομιμότητα είναι μία πλευρά. Η κοινωνική ευθύνη είναι η άλλη.



Μία επιχείρηση μπορεί να έχει το δικαίωμα να αξιοποιεί νόμιμα την περιουσία της.



Όμως η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται σε κενό.



Όταν μία χρήση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής, την περιουσία και την καθημερινότητα μιας ολόκληρης τοπικής κοινωνίας, υπάρχει και η έννοια της κοινωνικής ευθύνης.



Και γι' αυτό σας καλούμε να ακούσετε την κοινωνία.



Τέσσερεις μήνες τώρα σε καθημερινή βάση με ειρηνικό τρόπο οι κάτοικοι διαμαρτύρονται δίπλα στο κτίριο σας.



Σας ζητάμε να αναρωτηθείτε:



Αξίζει πραγματικά να δημιουργηθεί μια τέτοια σύγκρουση με μία ολόκληρη τοπική κοινωνία για τη συγκεκριμένη χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου;



Εσείς μπορεί να βλέπετε ένα ακίνητο και μία επιχειρηματική επιλογή.



Εμείς βλέπουμε τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τις περιουσίες μας και τον τόπο στον οποίο ζούμε.



Το ζήτημα όμως δεν αφορά μόνο τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.



Αφορά πρωτίστως το ίδιο το Υπουργείο που επιλέγει τον συγκεκριμένο χώρο.



Πριν ληφθεί οποιαδήποτε οριστική απόφαση για τη λειτουργία της δομής, το Υπουργείο οφείλει να γνωρίζει όλα τα δεδομένα.



Οφείλει να γνωρίζει το ιστορικό των πλημμυρών της περιοχής.



Οφείλει να γνωρίζει τη σχέση του κτιρίου με τον Ξηροπόταμο



Οφείλει να εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τον πλημμυρικό κίνδυνο.



Οφείλει να εξετάσει την επάρκεια της αντιπλημμυρικής προστασίας.



Οφείλει να γνωρίζει τις τεχνικές εκθέσεις και τις επισημάνσεις που έχουν ήδη κατατεθεί.



Και πάνω απ' όλα:



Οφείλει να διασφαλίσει ότι η επιλογή του δεν θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.



Γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για τους κατοίκους.



Μιλάμε και για τους ανθρώπους που πρόκειται να φιλοξενηθούν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και για το προσωπικό που θα εργάζεται εκεί.



Η πρόληψη δεν είναι κινδυνολογία. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας



Σε αυτή την υπόθεση η κοινωνία έχει μιλήσει, φωνάζει δυνατά εδώ και 4 μήνες .



Καμία επιχειρηματική επιλογή και καμία κυβερνητική απόφαση δεν μπορεί να είναι σημαντικότερη από την ασφάλεια των ανθρώπων.



Δεν θέλουμε να δικαιωθούμε μετά από μία καταστροφή.



Θέλουμε να έχει προληφθεί πριν συμβεί.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου–Μοιρών



Η συντονιστική επιτροπη



Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων



Οι πολιτιστικοί σύλλογοι



Ο πρόεδρος ΟΕΒΕΝΗ

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