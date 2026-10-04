Ελλάδα – Γερμανία 0-0: «Χρυσός» βαθμός με ηρωική εμφάνιση(vid)

Η Εθνική μας ομάδα έμεινε «όρθια» απέναντι στην Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, και η ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα έδωσε το δικαίωμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να φτάσει τους οκτώ βαθμούς και να μοιράζεται την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου, με την Ολλανδία.

Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την Εθνική μας, η οποία παραμένει αήττητη μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην διοργάνωση και είναι μεγάλη υπόθεση ότι η ελληνική ομάδα πήρε τέσσερις βαθμούς σε δύο «μάχες» με την Γερμανία.

Ήταν μια ηρωϊκή εμφάνιση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και η κατάκτηση του ενός βαθμού, μπορεί ν’ αποδειχθεί καθοριστική για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου της Εθνικής.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την Εθνική μας ομάδα, καθώς η κεφαλιά του Γιώργου Μασούρα μετά από σέντρα του Τσιμίκα, ανάγκασε τον Ούρμπιχ σε δύσκολη επέμβαση στην αριστερή του γωνία.

Η συνέχεια όμως ήταν αποκλειστική υπόθεση των Γερμανών, οι οποίοι κυριάρχησαν ολοκληρωτικά στο πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης.

Η γερμανική ομάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και με κορυφαίο παίκτη τον Πάβλοβιτς, κατάφερε όχι απλά να ελέγξει απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα, αλλά και να κλείσει την Εθνική μας ομάδα στα καρέ της.

Ο 23χρονος άσος της Μπάγερν «έκοβε κι έραβε» στον άξονα της μεσαίας γραμμής των φιλοξενούμενων κι απ’ τα δικά του πόδια ξεκινούσαν οι περισσότερες επιθετικές προσπάθειες της Γερμανίας.

Οι Γερμανοί είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας, έπαιξαν τόσο από τον άξονα με την τριάδα Πάβλοβιτς – Μπίσοφ και Βιρτς αλλά και από τα δύο άκρα με Καρλ (δεξιά) και Σέρχαντ (από αριστερά).

Η Εθνική μας δέχθηκε μεγάλη πίεση στο πρώτο 45λεπτο, αλλά είχε ξανά σε μεγάλη βραδιά τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο διεθνής πορτιέρε έκανε δύο εξαιρετικές αποκρούσεις στο 23’ και στο 25’ σε σουτ των Σέρχαντ και Ράουμ, επιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά πως είναι σε εξαιρετική φόρμα.

Βγήκε σωστά σε σέντρες ή στατικές μπάλες των Γερμανών για να καθαρίσει τις φάσεις στον αέρα και η ελληνική ομάδα αισθάνονταν σιγουριά με τον Τζολάκη στα γκολπόστ.

Ακυρώθηκε σωστά το γκολ του Μπούρκαρντ

Η Γερμανία κατάφερε να βρει δίχτυα στο 32’, αξιοποιώντας μια γρήγορη αντεπίθεση από αριστερά και τον Μπούρκαρντ να στέλνει με προβολή την μπάλα στα δίχτυα, μετά από σέντρα του Σέρχαντ.

Από το VAR όμως φώναξαν τον Τουρπέν να δει την φάση και ο Γάλλος διαιτητής ακύρωσε σωστά το γκολ, για χέρι του Μπίσοφ στην αρχή της φάσης.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Γερμανία κυριάρχησε πλήρως στο πρώτο ημίχρονο, βάζοντας δύσκολα στην Εθνική μας ομάδα και δεν είναι τυχαίο πως οι φιλοξενούμενοι είχαν 16 τελικές προσπάθειες στο πρώτο 45λεπτο.

Η μπάλα ήταν διαρκώς σε γερμανικά πόδια την ώρα που οι διεθνείς μας αρκέστηκαν στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, καθώς η Εθνική μας δεν μπόρεσε να βγάλει κόντρες και ν’ απειλήσει την γερμανική άμυνα.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους με τον Τζολάκη, να είναι ο κορυφαίος παίκτης της Εθνικής μας, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική

Η Εθνική μας απείλησε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, σε κόντρα επίθεση και με τον Καρέτσα να βγάζει απο δεξιά την σέντρα, αλλά το σουτ του Τσιμίκα κοντραρίστηκε και η μπάλα πέρασε κόρνερ.

Οι διεθνείς μπήκαν με διάθεση και τρεξίματα για να βγάλουν κόντρες και να «πληγώσουν» την γερμανική άμυνα, πατώντας σίγουρα πολύ καλύτερα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.

Η ελληνική ομάδα έψαξε τις αντεπιθέσεις, κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο κι αυτό αν μη τι άλλο ήταν σημαντικό, γιατί έτσι πήρε μεγάλες «ανάσες» η άμυνα της Εθνικής μας.

Σημαντικό ρόλο στην άνοδο της ομάδας μας έπαιξε η είσοδος του Καρέτσα στο ματς, καθώς ο διεθνής ακραίος επιθετικός προκάλεσε προβλήματα στους Γερμανούς.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Γερμανία δεν είχε μετά το 55′ καλή ευκαιρία στο παιχνίδι και σ’ αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο η σημαντική βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας της Εθνικής μας ομάδας.

Δεύτερη ευκαιρία με τον Μασούρα

Η Εθνική μας ομάδα είχε μάλιστα και δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, αυτή την φορά στο 75′ και πάλι με τον Μασούρα. Ο διεθνής εξτρέμ βρέθηκε σε θέση βολής στο δεύτερο δοκάρι, έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος, η Ελλάδα πήρε έναν σημαντικό βαθμό και μοιράζεται την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου με την Ολλανδία.

Ελλάδα: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος (78′ Ρέτσος), Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης (68′ Μουζακίτης), Μασούρας, Κυζιρίδης (46′ Ανδρούτσος), Παυλίδης (46′ Παυλίδης), Ιωαννίδης (88′ Κωστούλας).

Γερμανία: Ούρμπιχ, Τιάο, Άντον, Τρόι, Ράουμ, Πάβλοβιτς, Σέρχαντ (83′ Κόντε), Μπίσοφ (84′ Μπάουρ), Μπούρκαρντ (64′ Βόλτεμαντε), Καρλ (63′ Μάλα), Βιρτς.