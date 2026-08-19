Ιρανικός «δακτύλιος» πάνω από την Ευρώπη - Σε επιφυλακή η Ελλάδα, στο τραπέζι η ανάπτυξη Patriot στη Σούδα

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση μετά την δημοσιοποίηση από τους Financial Times, των σχεδίων του Ιράν, για ενδεχόμενο επίθεσης σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Στο δημοσίευμα των Financial Times, γίνεται αναφορά στην Κύπρο και την Βουλγαρία, κάτι που έχει οδηγήσει την ελληνική κυβέρνηση να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι, στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνησο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εφόσον αξιολογηθεί ότι η Σούδα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντική απειλή, ενδέχεται να μεταφερθεί εκεί η πυροβολαρχία Patriot από την Κάρπαθο, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα και να εξασφαλιστεί πληρέστερη κάλυψη των εγκαταστάσεων της αμερικανικής διευκόλυνσης.

Όσο αφορά την Βουλγαρία, οι πηγές του υπουργείου Άμυνας, αναφέρουν ότι σε περίπτωση που η γειτονική χώρα υποβάλλει νέο σχετικό αίτημα, τότε αυτό δύναται να εξεταστεί από το ΚΥΣΕΑ με θετική διάθεση και με ζητούμενο την αντιαεροπορική κάλυψη της περιοχής.

Σε ετοιμότητα και το ΝΑΤΟ

Σε κάθε περίπτωση το ΝΑΤΟ, έσπευσε σήμερα να δηλώσει έτοιμο να «αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή», σχετικά με τα ιρανικά σχέδια.

Απάντηση ΝΑΤΟ στα σχέδια του Ιράν: «Έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα μέλη μας από κάθε απειλή»

«Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή και αποτελεσματική», δήλωσε ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο CNNi την Τετάρτη.

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