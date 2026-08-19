Κρήτη: Το Πεντάγωνο εξετάζει τη μεταφορά Patriot, μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε ευρωπαϊκούς στόχους

Στο επίκεντρο της ανάλυσης των δυτικών δυνάμεων βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο νέος κύκλος απειλών που εκτόξευσε το Ιράν, αφήνοντας κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη και συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο, όσο και τη Βουλγαρία.

Στο πλαίσιο αυτό, σε διαρκή επαγρύπνηση βρίσκεται το Πεντάγωνο, με τους επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν κατά πληροφορίες, επεξεργαστεί ήδη ορισμένους σχεδιασμούς, προκειμένου να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα.

Ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου, στο νησί παραμένουν από την περίοδο ακόμη των ιρανικών επιθέσεων στο Ακρωτήρι τόσο δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας, δηλαδή μαχητικά αεροσκάφη μαζί με τα πληρώματά τους, όσο και πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, αφού η παρουσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην μεγαλόνησο δεν έχει διακοπεί έκτοτε, απλά χρειάστηκε να υπάρξουν αντικαταστάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, για την καλύτερη αντιαεροπορική κάλυψη της Σούδας, εξετάζεται η μεταφορά της Πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, ενώ ελληνική μέριμνα για λόγους προστασίας της ευρύτερης περιοχής δεν αποκλείεται να υπάρξει και στην περίπτωση της Βουλγαρίας.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η γειτονική χώρα υποβάλλει νέο σχετικό αίτημα, τότε αυτό δύναται να εξεταστεί από το ΚΥΣΕΑ με θετική διάθεση και με ζητούμενο την αντιαεροπορική κάλυψη της περιοχής.

FT: Το Ιράν εξετάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, στο «κάδρο» Κύπρος και Βουλγαρία

Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, έχει εξετάσει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times.

Δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων ανέφεραν στους FT ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει σενάρια επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία.

Η Σόφια ενέκρινε τον περασμένο μήνα τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων, σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, βρίσκεται και η Κύπρος, όπου η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι είχε πληγεί από drone τον Μάρτιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Στην Τεχεράνη θεωρούν πιθανό έναν νέο γύρο πολέμου

Οι απειλές αποτυπώνουν το κλίμα που επικρατεί στην Τεχεράνη, όπου ολοένα και περισσότεροι στους κόλπους του καθεστώτος θεωρούν ότι η επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι περισσότερο ζήτημα του «πότε» παρά του «εάν».

Οι διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έχουν βαλτώσει, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τοποθέτησε σκληροπυρηνικά στελέχη σε κορυφαίες θέσεις στους μηχανισμούς ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις. Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή επαφές» με την Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και άλλοι Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση νέας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας, το Ιράν θα εγκαταλείψει την προηγούμενη στρατηγική του, η οποία επικεντρωνόταν σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους στη Μέση Ανατολή, επεκτείνοντας πλέον τα πλήγματα πολύ πέρα από την περιοχή.

Τον περασμένο μήνα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν προειδοποιήσει και τη Βρετανία σχετικά με τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιηθεί για την εξαπόλυση επίθεσης εναντίον του ιρανικού εδάφους θα θεωρηθεί νόμιμος στόχος».

Πόσο πραγματική είναι η απειλή για την Ευρώπη

Ο Σίνταρθ Καουσάλ, ερευνητής του Royal United Services Institute (RUSI) στο Λονδίνο, χαρακτήρισε την απειλή που συνιστούν οι ιρανικοί πύραυλοι για στόχους στην Ευρώπη και αλλού «υπαρκτή, αλλά περιορισμένη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς, όπως εκείνους της σειράς Shahab, εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θα δυσκολεύονταν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η έκταση των ιρανικών αντιποίνων, πάντως, θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις πηγές των FT.

Μία από αυτές ανέφερε ότι το καθεστώς προετοιμάζει σχέδιο για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει προηγούμενες απειλές του για επιθέσεις εναντίον ιρανικών υποδομών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσιγκτον θα καταστρέφει μία ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία θα πλήττει πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα θέσει «κανένα όριο» στην απάντησή της σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

«Εάν οι ΗΠΑ το παρακάνουν, το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του με οποιοδήποτε τίμημα, θα κινηθεί πέρα από την περιοχή και θα πλήξει και την Ευρώπη», δήλωσε.

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