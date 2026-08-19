Ηράκλειο: Βγήκε από την ΜΕΘ, 34 μέρες μετά, η φοιτήτρια από το τροχαίο στο ΙΤΕ

Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας η 20χρονη Ραφαέλλα, η φοιτήτρια από τα Χανιά που τραυματίστηκε βαριά στο τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Η νεαρή γυναίκα παρέμεινε για 34 ημέρες στην εντατική και υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, δίνοντας μια δύσκολη και μαραθώνια μάχη για τη ζωή της.

Η εξέλιξη αυτή, που έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του καθηγητή της στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννη Τζίτζικα, δημιουργεί πλέον συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της. Όπως αναφέρει ο καθηγητής, μετά από αυτή τη μακρά περίοδο νοσηλείας και τις πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η αποκατάστασή της.

Στο πλευρό της εξακολουθεί να βρίσκεται η οικογένειά της, ενώ οι άνθρωποι από το πανεπιστημιακό και εργασιακό της περιβάλλον παρακολουθούν με αγωνία αλλά και αισιοδοξία την εξέλιξή της.

Η 20χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 16 Ιουλίου, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ έξω από τις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, ενώ κατευθυνόταν προς στάση λεωφορείου. Αρχικά νοσηλεύτηκε στο ΠΑΓΝΗ και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Αττικόν» στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη θεραπεία και χειρουργικές επεμβάσεις.

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