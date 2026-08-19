Ηράκλειο - Δομή μεταναστών: Το υπουργείο ζητά επίσπευση εργασιών - Οι κάτοικοι απαντούν με εξώδικα και προσφυγές

Σε πεδίο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η δημιουργία της νέας κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο.

Η απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, σε κέντρο υποδοχής έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία των Αθανάτων και των γύρω περιοχών.

Όμως παρά τις σφοδρές αντιδράσεις και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά κανονικά την υλοποίηση του σχεδιασμού του. Μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ και την έκδοση των πρώτων πολεοδομικών αδειών, η πολιτική ηγεσία ζητά την άμεση επίσπευση των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου, ως το τέλος Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος που έχει τεθεί είναι οι εγκαταστάσεις να είναι απόλυτα έτοιμες και λειτουργικές έως το τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές ροές στη νότια Κρήτη.

Στοίχημα η συνάντηση με τη Σέβη Βολουδάκη

Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων αναζητά πολιτικές παρεμβάσεις για την ανατροπή των κυβερνητικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη το μέλος της συντονιστικής επιτροπής κατοίκων Ζαχαρίας Χιωτάκης, προγραμματίζεται μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνάντηση με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων σκοπεύουν να θέσουν στην Υφυπουργό το σύνολο των ενστάσεών τους, εστιάζοντας στην πλήρη ακαταλληλότητα της περιοχής και την έλλειψη βασικών υποδομών.

Μπαράζ εξωδίκων και νομική μάχη

Οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα. Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στους δρόμους, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένας σκληρός δικαστικός αγώνας. Η νομική υπηρεσία που εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή εξωδίκων προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το Υπουργείο.

Οι κάτοικοι απαιτούν την άμεση κοινοποίηση των μελετών ασφαλείας, των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων της πολεοδομίας, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των βιαστικών εργασιών στο ακίνητο.

Η διαμεσολάβηση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν το μέτωπο κατά της δομής, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων πραγματοποίησαν επίσημη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κ.κ. Ευγένιο. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, οι κάτοικοι παρουσίασαν αναλυτικά το τεράστιο έλλειμμα ασφάλειας και αστυνόμευσης που αντιμετωπίζει η περιοχή, καθώς και την απουσία δικτύων κοινής ωφέλειας που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια εγκατάσταση.

Ζήτησαν από τον κ. Ευγένιο να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο απέναντι στην Πολιτεία. Στόχος είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός δίαυλος διαλόγου που θα οδηγήσει στην εξεύρεση μιας εναλλακτικής, βιώσιμης λύσης μακριά από οικιστικές ζώνες, στέλνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα: «Δεν σιωπούμε, δεν υποχωρούμε, προστατεύουμε τον τόπο μας».

Ο Αρχιεπίσκοπος υποσχέθηκε πως θα επιδιώξει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης προκειμένου να εξετάσουν από κοινού το ενδεχόμενο εξεύρεσης διαφορετικού χώρου.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον της περιοχής, με τις δύο πλευρές να οχυρώνονται πίσω από τα επιχειρήματά τους και το χρονόμετρο για το τέλος Οκτωβρίου να πιέζει ασφυκτικά.

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