Στα άκρα η κόντρα για τις αποθήκες Σκουλούδη: Στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης οι κάτοικοι – Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις αποθήκες Σκουλούδη, θέτοντας το ζήτημα στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο.

Η Συντονιστική Επιτροπή παρουσίασε το έλλειμμα υποδομών και ασφάλειας, ζητώντας μεσολαβητικό ρόλο για την εύρεση εναλλακτικής λύσης μέσω διαλόγου με την Πολιτεία.

Η ανακοίνωση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο, στον οποίο παρουσιάσαμε αναλυτικά την υπόθεση της σχεδιαζόμενης δομής στις αποθήκες Σκουλούδη.



Αναπτύξαμε τις σοβαρές ανησυχίες μας για την καταλληλόλητα του συγκεκριμένου χώρου, τις υποδομές, την ασφάλεια και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν στην περιοχή.



Παράλληλα, παρουσιάσαμε την πρότασή μας για την εξεύρεση καταλληλότερου και ασφαλέστερου χώρου, με αντικειμενικά τεχνικά και επιστημονικά κριτήρια, ώστε να δοθεί μια πραγματικά βιώσιμη λύση.

Ζητήσαμε από τον Αρχιεπίσκοπο να συμβάλει, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, στην προσπάθεια να ανοίξει εκ νέου ο διάλογος με την Πολιτεία και να πραγματοποιηθούν επαφές με το Υπουργείο, τον Δήμο και την Περιφέρεια, με στόχο να εξεταστούν ουσιαστικά όλες οι διαθέσιμες λύσεις.

Η συνάντηση αυτή ήταν ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειάς μας.



Από σήμερα συνεχίζουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, με νόμιμες, ειρηνικές και δυναμικές κινητοποιήσεις, αλλά και με όλες τις θεσμικές και νομικές ενέργειες που έχουμε στη διάθεσή μας.



Παραμένουμε ενωμένοι και ψύχραιμοι.



Δεν διεκδικούμε το ανέφικτο. Διεκδικούμε μια ασφαλή, νόμιμη και βιώσιμη λύση.



Ο αγώνας συνεχίζεται.



Δεν σιωπούμε. Δεν υποχωρούμε.





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