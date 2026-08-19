Το λεωφορείο που "πάρκαρε" στην άμμο: Το πιο εναλλακτικό beach bar επάνω στο κύμα! (βίντεο)

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Μια άκρως πρωτότυπη ιδέα μεταμόρφωσε ένα κομμάτι της αθηναϊκής αστικής ιστορίας στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό της Εύβοιας.

Ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο λεωφορείο του 1974, που κάποτε εκτελούσε τη θρυλική γραμμή «Σύνταγμα - Πειραιάς», βρήκε νέα ζωή πάνω στο κύμα.

Πρόκειται για το 040 Beach Bar, το οποίο βρίσκεται στην παραλία Γαλλίδα στην Κάρυστο.

Το όχημα αγοράστηκε σχεδόν κατεστραμμένο, αλλά ανακατασκευάστηκε πλήρως από το μηδέν με προσωπική εργασία και μεράκι.

Αντί για αποσύρση, το ιστορικό λεωφορείο «πάρκαρε» μόνιμα στην άμμο, συνδυάζοντας μοναδικά τη ρετρό, industrial αισθητική με την καλοκαιρινή χαλάρωση.

Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον καφέ ή το κοκτέιλ τους σε ένα σκηνικό που θυμίζει εσωτερικό αστικού λεωφορείου, έχοντας μπροστά τους το απέραντο γαλάζιο. Το «040» αποδεικνύει στην πράξη πώς η ανακύκλωση και η δημιουργικότητα μπορούν να γεννήσουν τα πιο ξεχωριστά στέκια του καλοκαιριού.

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