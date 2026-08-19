Ποιοι αγρότες πάνε ταμείο για την αναδιανεμητική ενίσχυση – Τα ποσά ανά καλλιέργεια

Μια δεύτερη, συμπληρωματική ενίσχυση για το αγροτικό εισόδημα αποτελεί η αναδιανεμητική ενίσχυση της ΚΑΠ, μέσω της οποίας ένα μέρος των άμεσων ενισχύσεων κατευθύνεται στις μικρότερες και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 (δηλώσεις ΟΣΔΕ) καθορίζει με ακρίβεια ποιοι παραγωγοί μπορούν να λάβουν την ενίσχυση, αλλά και τα κατώτατα και ανώτατα όρια έκτασης που ισχύουν ανά αγρονομική περιφέρεια.

Η αναδιανεμητική ενίσχυση για τη βιωσιμότητα καθορίζεται με βάση τις τρεις αγρονομικές περιφέρειες, δηλαδή τις αρόσιμες εκτάσεις, τις μόνιμες καλλιέργειες και τους βοσκότοπους, οι οποίες έχουν οριστεί για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης.

Για τη λήψη της συγκεκριμένης εισοδηματικής στήριξης δεν απαιτείται παραγωγή

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι αγρότες που διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης είτε από προηγούμενα έτη είτε από μεταβίβαση δικαιωμάτων ή/και από το εθνικό απόθεμα κατά το τρέχον έτος. Σημαντικό είναι ότι για τη λήψη της συγκεκριμένης εισοδηματικής στήριξης δεν απαιτείται παραγωγή.

Απαραίτητη είναι, η δήλωση επιλέξιμων εκτάσεων σε μία ή περισσότερες αγρονομικές περιφέρειες.

Τα κατώτερα και ανώτερα όρια εκμετάλλευσης αμιγώς και μικτών εκμεταλλεύσεων έχουν ως εξής:

Η αναδιανεμητική στήριξη αφορά στις επιλέξιμες εκτάσεις και όχι στις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώματα που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, επομένως χορηγείται για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια.

Οι παραγωγοί οφείλουν να δηλώνουν όλες τις εκτάσεις που υπάρχουν στην εκμετάλλευση τους και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που δημιουργούν τεχνικές προϋποθέσεις/συνθήκες για την λήψη της εν λόγω ενίσχυσης όπως είναι η κατάτμηση ή μείωσης της έκτασης της εκμετάλλευσης για την λήψη της σχετικής ενίσχυσης σε σχέση με την αίτηση του προηγουμένου έτους, περίπτωση στην οποία η ΑΑΔΕ μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση της σχετικής ενίσχυσης μετά την διασταύρωση των αιτήσεων. Αύξηση της εκμετάλλευσης δεν θεωρείται δημιουργία τεχνικών προϋποθέσεων για την καταβολή της σχετικής ενίσχυσης.

Πόσα χρήματα προβλέπονται

Η στήριξη καταβάλλεται ανά εκτάριο και σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που διατίθεται για την αναδιανεμητική κατανέμεται στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες ως εξής:

45,60% στις αροτραίες καλλιέργειες

27,50% στις μόνιμες καλλιέργειες

26,90% στους βοσκότοπους.

Η εκτιμώμενη τιμή μονάδας διαμορφώνεται σε:

138 ευρώ ανά εκτάριο (13,8 ευρώ/στρέμμα) για τις αροτραίες,

116 ευρώ (11,6 ευρώ/στρέμμα) για τις μόνιμες καλλιέργειες και

177 ευρώ (17,7 ευρώ/στρέμμα) για τους βοσκότοπους

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι παραπάνω τιμές μπορούν να διαφοροποιηθούν.

Οι υποχρεώσεις των αγροτών

Οι αγρότες προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης από την παρέμβαση υποχρεούνται:

-Να υποβάλλουν αίτημα λήψης αναδιανεμητικής ενίσχυσης για το σύνολο της εκμετάλλευσης τους (μπορεί να υπολογίζεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα εφόσον η εκμετάλλευση του δικαιούχου βρίσκεται εντός των εκτατικών ορίων σε σχέση με τις εκτάσεις που είχαν δηλωθεί την προηγούμενη χρονιά. Αν ο δικαιούχος υποβάλλει πρώτη φορά αίτηση λόγω μεταβίβασης από κληρονομιά ή αιτείται κατανομή εθνικού αποθέματος σε περίπτωση χορήγησης του δεν γίνεται έλεγχος στη δήλωση προηγούμενου έτους).

– Το αίτημα λήψης της ενίσχυσης γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης σε συνάρτηση με το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι της βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα και διαθέτουν εκτάσεις εντός των εκτατικών ορίων των τριών αγρονομικών Περιφερειών.

– Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν έχει δικαιώματα ή δεν εμφανίζονται δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης κατά την υποβολή της αίτησης, το σχετικό αίτημα καταχωρείται χωρίς πρόβλημα και ο δικαιούχος σε περίπτωση που μεταγενέστερα καταστεί κάτοχος δικαιωμάτων πραγματοποιείται η σχετική καταβολή.

– Στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι λαμβάνουν εκτάσεις μέσω της κατανομής βοσκοτόπων θα πρέπει να αιτούνται κατά την συμπλήρωση της ΕΑΕ το καθεστώς της αναδιανεμητικής προκειμένου να εξεταστεί αν θα κριθούν δικαιούχοι.

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