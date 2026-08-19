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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκτός voucher 1 στα 2 παιδιά: Σκληρή επίθεση ΠΑΣΙΚ στην κυβέρνηση για τα ΚΔΑΠ

οικογένεια
clock 18:42 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος voucher για τα ΚΔΑΠ 2026-2027, με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιωτικών ΚΔΑΠ (ΠΑΣΙΚ) να εκφράζει την αγανάκτησή του. Από τις 93.005 έγκυρες αιτήσεις, εγκρίθηκαν μόλις 51.876 vouchers, αφήνοντας 41.129 παιδιά εκτός προγράμματος. Σε σχέση με πέρυσι, μάλιστα, χορηγήθηκαν 1.654 λιγότερα vouchers, με τον Σύλλογο να ζητά από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο:

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών ΚΔΑΠ (ΠΑΣΙΚ) εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος voucher 2026–2027 και καλεί την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για ένα αποτέλεσμα που αφήνει εκτός προγράμματος δεκάδες χιλιάδες παιδιά.

Οι αριθμοί δεν επιδέχονται πολιτική ερμηνεία:

93.005 έγκυρες αιτήσεις για ΚΔΑΠ.

51.876 vouchers.

1.654 λιγότερα vouchers από πέρσι.

41.129 παιδιά χωρίς voucher.

Με απλά λόγια, σχεδόν ένα στα δύο παιδιά που υπέβαλαν έγκυρη αίτηση δεν πήρε voucher.

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