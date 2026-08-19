Ποιες περιοχές έχουν υψηλό κίνδυνο για φωτιά την Πέμπτη – Δείτε τον χάρτη πρόγνωσης

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Υψηλός είναι ο κίνδυνος να ξεσπάσει φωτιά σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόγνωσης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι κατηγορίας κινδύνου 3 και αφορά στις ακόλουθες περιοχές:

Αττική & Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρος

Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα

Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία

Σποράδες, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία

Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος

Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι

περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Έβρου

Κίνδυνος για Φωτιά: Σε επιφυλακή το Πυροσβεστικό Σώμα

Λόγω της συνεχιζόμενης δύσκολης κατάστασης, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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