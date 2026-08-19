Συνελήφθη στην Κροατία Ουκρανός, για την υπόθεση των εκρήξεων του Nord Stream

Ένας Ουκρανός πολίτης, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στις εκρήξεις των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream και Nord Stream 2, συνελήφθη στην κροατική πόλη Πούλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Γερμανίας.

Το άτομο, που αναγνωρίστηκε ως Βλαντιμίρ Ζ., είναι ύποπτο για συμμετοχή σε μια ενορχηστρωμένη πράξη δολιοφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκρηκτικών για την πρόκληση ζημιών σε κρίσιμες υποδομές. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο Βλαντιμίρ Ζ., επαγγελματίας δύτης, ήταν μεταξύ εκείνων που τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς κοντά στο νησί Μπόρνχολμ στη Βαλτική Θάλασσα.

Ο κρατούμενος φέρεται να συμμετείχε σε καταδυτικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με την επίθεση. Η εισαγγελία ανέφερε επίσης ότι οι σαμποτέρ χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα για να νοικιάσουν ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος από μια γερμανική εταιρεία, η οποία προσλήφθηκε για την παράδοση των εκρηκτικών στους αγωγούς.

Ο ύποπτος αναμένεται να εκδοθεί στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει κατηγορίες και θα εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή. Επιπλέον, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Γερμανίας υπενθύμισε ότι στις 30 Ιουνίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του Σεργκέι Κ., ενός Ουκρανού πολίτη που κατηγορείται για συμμετοχή στις εκρήξεις αγωγών.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο Σεργκέι Κ. και οι συνεργοί του εκπόνησαν το σχέδιο δολιοφθοράς για λογαριασμό ουκρανικών κρατικών υπηρεσιών. Η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί από το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο στο Αμβούργο.

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