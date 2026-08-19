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ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός «επέλεξε» να παρκάρει στην πισίνα!

αυτοκίνητο, πισίνα
clock 12:52 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε πισίνα στην πόλη Νόρθμπορο στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Το βίντεο που καταγράφει το όχημα στον πάτο της πισίνας είναι εντυπωσιακό. Ο Nick Mascetta παρέδιδε δέματα σε έναν γείτονα όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, έσπασαν τα φρένα του ενώ κατέβαινε μια απότομη κατηφόρα.

Είχε μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να επιλέξει ανάμεσα στο να συγκρουστεί με το σπίτι ή να στρίψει προς την πισίνα της πίσω αυλής.

«Αποφάσισα ανάμεσα στο σπίτι ή την πισίνα, και διάλεξα την πισίνα», δήλωσε ο Mascetta. Το αυτοκίνητο έσπασε τον φράχτη και κατέληξε στο νερό. Ο Mascetta βγήκε από το παράθυρο και δεν τραυματίστηκε, ενώ κανείς άλλος δεν έπαθε το παραμικρό.

Αργότερα, ειδικά συνεργεία χρησιμοποίησαν γερανό για να ανασύρουν το όχημα από την πισίνα.

Ένα καταστραμμένο αυτοκίνητο είναι πολύ προτιμότερο από ένα καταστραμμένο σπίτι — ή από το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή.

Δείτε το βίντεο:

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