Ιράν: «Χάνει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ» -Πάνω από το 80% των πλοίων περνά από τη διαδρομή του Ομάν

Τα δεδομένα από την κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ δείχνουν ότι αλλάζει σημαντικά η ισορροπία δυνάμεων, με το Ιράν να φαίνεται πως έχει χάσει μέρος του ελέγχου που ασκούσε στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN επικαλούμενο στοιχεία της Kpler, εταιρείας που παρακολουθεί τη ναυτιλιακή κίνηση μέσω δορυφορικών δεδομένων και συστημάτων εντοπισμού, περισσότερο από το 80% των διελεύσεων των τελευταίων δύο εβδομάδων πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν.

Πρόκειται για έναν διεθνώς αναγνωρισμένο δίαυλο ναυσιπλοΐας, στη χρήση του οποίου αντιτίθεται σθεναρά το Ιράν.

Τα πλοία αγνοούν τις απειλές του Ιράν

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και έχει επιτεθεί σε δεκάδες πλοία που επιχείρησαν να κινηθούν κοντά στη βόρεια ακτή του Ομάν.

Παρά τον κίνδυνο, όμως, όλο και περισσότερα εμπορικά πλοία επιλέγουν πλέον να αγνοούν τις απαιτήσεις του Ιράν και να διασχίζουν τα Στενά, έχοντας ως εγγύηση την παρουσία και προστασία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, μεταδίδει το CNN.

«Φαίνεται ολοένα και περισσότερο ότι το Ιράν έχει χάσει τουλάχιστον εν μέρει τον έλεγχο των Στενών», εκτίμησε ο Χομαγιούν Φαλακσανί, επικεφαλής ανάλυσης αργού πετρελαίου στην Kpler.

Over 80% of Hormuz transits in the past two weeks used the Omani route Iran opposes, per Kpler. "It increasingly looks like Iran has at least partially lost control of the strait," said Kpler's Homayoun Falakshahi. CNN, Aug 18 https://t.co/ef5jRpx88K — Hormuz Watch (@HormuzWatch) August 18, 2026

Η εικόνα αυτή απέχει σημαντικά από εκείνη που καταγραφόταν μόλις έναν μήνα πριν, όταν σχεδόν δεν υπήρχε ναυτιλιακή κίνηση μέσω της διαδρομής του Ομάν.

Η μετατόπιση της κυκλοφορίας στερεί παράλληλα από το Ιράν τη δυνατότητα να επιβάλλει διόδια στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, όπως είχε κάνει την άνοιξη.

«Κρυφή» μεταφορά πετρελαίου και αμερικανική επιτήρηση

Η λήξη αυτή την εβδομάδα του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θεωρητικά δίνει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να επαναφέρει τα διόδια. Στην πράξη, όμως, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν ότι έχει καταφέρει να το επιβάλει.

Παράλληλα, χώρες όπως το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ναυλώσει τεράστια πετρελαιοφόρα VLCC, τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών και στη συνέχεια το φορτίο μεταφέρεται σε άλλα πλοία έξω από την επικίνδυνη ζώνη, στον Κόλπο του Ομάν.

Για να αποφύγουν τις επιθέσεις, ορισμένα από αυτά τα πλοία απενεργοποιούν τους πομπούς εντοπισμού τους για εβδομάδες. Πρόκειται για τη λεγόμενη «σκοτεινή» ναυτιλιακή κίνηση, η οποία είναι πολύ δυσκολότερο να καταγραφεί από τα συμβατικά συστήματα παρακολούθησης.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ, έχοντας σημαντική ναυτική παρουσία στην περιοχή, υποστηρίζουν ότι διαθέτουν εικόνα για την κίνηση των πλοίων στα Στενά και εμφανίζουν υψηλότερους αριθμούς μεταφοράς πετρελαίου από εκείνους που καταγράφουν ορισμένες παραδοσιακές υπηρεσίες.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι συνολικές μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών, σε συνδυασμό με τις ποσότητες που μεταφέρονται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, ανήλθαν σε περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Ο αριθμός αυτός πλησιάζει αρκετά τον προπολεμικό μέσο όρο των περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

Ο Τραμπ μιλά για «πλήρη έλεγχο» -Αλλά η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώσει τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη δήλωση, ωστόσο, αμφισβητείται. Οι συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ροές πετρελαίου παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα, δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει αποκτήσει απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

💢 Trump Calls Hormuz “New U.S. Territory” as Shipping Remains Stalled







President Donald Trump posted a map labeling the Strait of Hormuz “NEW U.S. Territory,”and in a separate post, said no talks with Iran are underway and that the U.S. naval blockade remains “in full force and… pic.twitter.com/hTn9GniMxZ — Drop Site (@DropSiteNews) August 18, 2026

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξακολουθεί να την ελέγχει και το Ιράν, στον βαθμό που συνέβαινε πριν από έναν ή δύο μήνες.

«Εάν ο στόχος τους είναι να είναι “υπεύθυνοι”, θα έλεγα ότι δεν είχαν ποτέ πλήρη έλεγχο εξαρχής», σημειώνει ο Νταν Πίκερινγκ της Pickering Energy Partners.

Όπως εκτιμά, ο βασικός στόχος της Τεχεράνης είναι περισσότερο η αποτροπή και η διατήρηση της εικόνας ότι έχει τον έλεγχο. Εάν, όμως, οι ποσότητες πετρελαίου που μετακινούνται μέσω των Στενών είναι πράγματι τόσο υψηλές όσο υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, τότε η δυνατότητα του Ιράν να αποτρέπει τη ναυσιπλοΐα έχει περιοριστεί αισθητά.

Την ίδια στιγμή, το Ομάν και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά, χωρίς την άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ - εξέλιξη που προκαλεί την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.

𝐓𝐑𝐔𝐌𝐏 𝐓𝐎 𝐎𝐌𝐀𝐍: 𝐒𝐓𝐀𝐘 𝐎𝐔𝐓 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐎𝐑𝐌𝐔𝐙 𝐃𝐄𝐀𝐋 𝐎𝐑 𝐖𝐄'𝐋𝐋 𝐁𝐎𝐌𝐁 𝐘𝐎𝐔







President Trump's 𝟔𝟎-𝐝𝐚𝐲 𝐝𝐞𝐚𝐝𝐥𝐢𝐧𝐞 for a U.S.-Iran deal over the Strait of Hormuz expired with no agreement in sight — and Oman found out exactly where his… pic.twitter.com/Htq8hKja9H — M.A. Rothman (@MichaelARothman) August 18, 2026

Το πώς θα επηρεάσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές τις πετρελαϊκές ροές και την πραγματική ισορροπία ισχύος στην περιοχή παραμένει αβέβαιο.

Ένα συμπέρασμα, πάντως, φαίνεται να συγκεντρώνει όλο και περισσότερη αποδοχή: το Ιράν δεν έχει πλέον τον ίδιο βαθμό ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ που είχε πριν από λίγες εβδομάδες.

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