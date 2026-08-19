Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φωτογραφήθηκε στην αγκαλιά της Ρίας Ελληνίδου

Διακοπές στη Ναύπακτο κάνουν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ο ίδιος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μία τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με την τραγουδίστρια στην παραλία.
Η τραγουδίστρια φορούσε το μαγιό της και είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα και τον κοιτούσε τρυφερά στα μάτια.
Το ζευγάρι είναι ερωτευμένο και πλέον δεν το κρύβουν:
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