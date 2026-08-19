Ζωή Λάσκαρη και Αλίκη Βουγιουκλάκη σε σπάνιες εικόνες διακοπών

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Ζωή Λάσκαρη συνδέονταν με μία βαθιά φιλία. Ανήμερα της συμπλήρωσης 9 χρόνων από την ημέρα του θανάτου της Ζωής Λάσκαρη, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της με μια ανάρτηση στο Instagram.

Έτσι δημοσίευσε μία φωτογραφία από τις διακοπές τους στο Θεολόγο που τραβήχτηκε το 1982.

«Πέρασαν 9 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός και φίλη της μητέρας μου Ζωή Λάσκαρη. Στις φωτογραφίες είναι το 1982 στο Θεολόγο μαζί με τη Σμαρούλα Γιούλη. Ήταν μεγάλη παρέα και περνούσαν όμορφα με μουσική, φαγητό και πολύ γέλιο.

Την θυμάμαι πάντα με αγάπη και δε θα ξεχάσω ποτέ πόσο καλά μου φέρθηκε όταν έφυγε η μητέρα μου» έγραψε χαρακτηριστικά.

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