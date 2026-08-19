ΤΕΤ.19 Αυγ 2026 13:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Την τραβούσε από τα μαλλιά - Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

περιπολικό
clock 10:45 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στην πλατεία Ελευθερίας.

Ήταν περίπου 3 τα ξημερώματα, όταν μία νεαρή γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή αντιλήφθηκε έναν άνδρα να ασκεί σωματική βία σε βάρος της συντρόφου του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να τραβούσε τη γυναίκα από τα μαλλιά.

Η αυτόπτης μάρτυρας ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Εφιάλτης η αναζήτηση σπιτιού– Στεγαστική «ασφυξία» και απίστευτες καταγγελίες για μεσίτες

Κρήτη - ΕΚΑΒ: «Ασφυξία» από τα περιστατικά μέθης – Επιτακτική ανάγκη το πολυϊατρείο σε Χερσόνησο και Μάλια

Ηράκλειο: Τρέχουν να βγάλουν δίπλωμα μηχανής γιατί φοβούνται τους ελέγχους

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ενδοοικογενειακη Βια Σύλληψη Πλατεία Ελευθερίας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis