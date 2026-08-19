Ηράκλειο: Την τραβούσε από τα μαλλιά - Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

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Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στην πλατεία Ελευθερίας.

Ήταν περίπου 3 τα ξημερώματα, όταν μία νεαρή γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή αντιλήφθηκε έναν άνδρα να ασκεί σωματική βία σε βάρος της συντρόφου του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να τραβούσε τη γυναίκα από τα μαλλιά.

Η αυτόπτης μάρτυρας ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

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