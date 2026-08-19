Ηράκλειο: Την τραβούσε από τα μαλλιά - Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στην πλατεία Ελευθερίας.
Ήταν περίπου 3 τα ξημερώματα, όταν μία νεαρή γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή αντιλήφθηκε έναν άνδρα να ασκεί σωματική βία σε βάρος της συντρόφου του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να τραβούσε τη γυναίκα από τα μαλλιά.
Η αυτόπτης μάρτυρας ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.
Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη.
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