"Κόκκινη επανάσταση": Ο Έλληνας αγρότης που έκανε τους σεφ με αστέρια να υποκλιθούν στη σάλτσα του! (βίντεο)

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Στην καρδιά της ακριτικής Θράκης, εκεί όπου ο ποταμός Έβρος συναντά τον εύφορο κάμπο, ένας παραγωγός τρίτης γενιάς έχει καταφέρει κάτι που για πολλούς φάνταζε ακατόρθωτο.

Ο Βασίλης Πορτοκαλλίδης, δημιουργός της οικοτεχνίας

Παράγει μια χειροποίητη σάλτσα ντομάτας που έχει αποσπάσει τον τίτλο μιας από τις καλύτερες στον κόσμο. Με όπλο την παράδοση, την απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα και τον σεβασμό στη γη των προγόνων του, η μικρή αυτή οικογενειακή επιχείρηση έχει βάλει τη Θράκη στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη.

Από το χωράφι στο βάζο

Η φιλοσοφία του Βασίλη Πορτοκαλλίδη είναι απλή αλλά αυστηρή: Πλήρης έλεγχος της παραγωγής από τον σπόρο μέχρι το ράφι. Αντίθετα με τις βιομηχανοποιημένες σάλτσες του εμπορίου, η διαδικασία εδώ θυμίζει τη φροντίδα της Ελληνίδας γιαγιάς, υποστηριζόμενη από σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας.

Οι ντομάτες καλλιεργούνται με τον πιο φυσικό τρόπο στα κτήματα της οικογένειας στις Φέρες. Η σωστή διαλογή γίνεται αποκλειστικά με το χέρι, επιλέγοντας μόνο τους πιο ώριμους και γλυκούς καρπούς.

Μηδέν πρόσθετα

Το τελικό προϊόν δεν περιέχει ίχνος συντηρητικών, χρωστικών ουσιών, πηκτίνης ή τεχνητών βελτιωτικών γεύσης. Μέσα στο γυάλινο βάζο κλείνεται μόνο η αυθεντική, συμπυκνωμένη γεύση της θρακικής γης.

Η καινοτομία του Umami

Πέρα από την κλασική παραδοσιακή συνταγή, η οικοτεχνία δημιούργησε τη "Σάλτσα Ντομάτας UMAMI" από ντοματίνια. Η φυσική οξύτητα και τα σάκχαρα του συγκεκριμένου καρπού προσφέρουν μια μοναδική γευστική ένταση που αποθεώνει κάθε πιάτο ζυμαρικών.

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Η ανώτερη γεύση της σάλτσας δεν αποτελεί απλώς υποκειμενική εκτίμηση των καταναλωτών, αλλά είναι πιστοποιημένη από τους αυστηρότερους κριτές γαστρονομίας παγκοσμίως. Η Οικοτεχνία Πορτοκαλλίδη μετρά ήδη πάνω από 11 διεθνή βραβεία.

Οι κριτές στις Βρυξέλλες, κορυφαίοι σεφ με αστέρια Michelin, ξεχώρισαν τη σάλτσα του Έβρου για το πλούσιο φυσικό της χρώμα, το άρωμα φρεσκοκομμένης ντομάτας και τα ιδανικά επίπεδα σακχάρων (brix).

Από τον Έβρο στις αγορές του κόσμου

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η πλεονάζουσα παραγωγή του κτήματος, έχει εξελιχθεί σε ένα success story της ελληνικής επαρχίας. Οι σάλτσες της οικογένειας ταξιδεύουν πλέον σε επιλεγμένα ντελικατέσεν σε όλη την Ελλάδα, ενώ έχουν ανοίξει τα φτερά τους για μεγάλες αγορές του εξωτερικού, φτάνοντας μέχρι την Αμερική και την Ευρώπη.

Ο Βασίλης Πορτοκαλλίδης αποδεικνύει στην πράξη ότι ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, όταν συνδυάζει το μεράκι με την εξωστρέφεια, μπορεί να μεγαλουργήσει.

Η «κόκκινη επανάσταση» από τις Φέρες είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η καλύτερη σάλτσα ντομάτας στον κόσμο δεν χρειάζεται χημικά – χρειάζεται απλώς ελληνικό ήλιο, αγνό χώμα και την ψυχή ενός περήφανου παραγωγού.

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