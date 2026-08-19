Δήμος Πλατανιά: Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες στον μαρτυρικό Κακόπετρο

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Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κακοπέτρου διοργανώνουν την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, εκδηλώσεις τιμής και Μνήμης για τους εκτελεσθέντες κατοίκους του Μαρτυρικού χωριού του Κακοπέτρου κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής.





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ώρα 11:00 π.μ., – Μνημείο Εκτελεσθέντων, Πλατεία Κακοπέτρου

· Επιμνημόσυνη δέηση

· Χαιρετισμοί

· Ομιλία για τα γεγονότα της εποχής στην περιοχή από την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κακοπέτρου, κ. Ελένη Καρπαδάκη

· Προσκλητήριο Πεσόντων

· Κατάθεση στεφάνων

· Ενός λεπτού σιγή

· Εθνικός Ύμνος

· Τέλος τελετής

Ώρα 12:00 – Μνημείο Ιερωνυμάκη

· Επιμνημόσυνη δέηση

· Χαιρετισμοί

· Προσκλητήριο Πεσόντων

· Κατάθεση στεφάνων

· Ενός λεπτού σιγή

· Εθνικός Ύμνος

· Τέλος τελετής

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