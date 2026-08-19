Ρώμη - Στερεύει ο Τίβερης: Αναδύθηκαν τα αρχαία θεμέλια της "Γέφυρας του Νέρωνα" λόγω ξηρασίας

Ένα απόκοσμο αλλά και ιστορικό θέαμα αντικρίζουν τις τελευταίες ημέρες οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της ιταλικής πρωτεύουσας. Η παρατεταμένη ξηρασία και οι ακραίες θερμοκρασίες που πλήττουν τη Μεσόγειο οδήγησαν τη στάθμη του ποταμού Τίβερη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Το αποτέλεσμα; Στο ύψος του επιβλητικού Καστέλ Σαντ' Άντζελο, αναδύθηκαν ξανά από το νερό οι εντυπωσιακοί πέτρινοι πυλώνες της περίφημης Γέφυρας του Νέρωνα (Pons Neronianus), προσφέροντας ένα σπάνιο παράθυρο στο ρωμαϊκό παρελθόν.Η ροή του ποταμού έχει πέσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο —σχεδόν στο μισό του ιστορικού μέσου όρου για την εποχή— φέρνοντας στο φως αρχαία δομικά στοιχεία που υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν εντελώς αόρατα, βυθισμένα κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Ένα μνημείο των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων

Αν και η γέφυρα φέρει παραδοσιακά το όνομα του διαβόητου αυτοκράτορα Νέρωνα (54–68 μ.Χ.), οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η ιστορία της είναι ακόμα πιο παλιά . Πιθανότατα κατασκευάστηκε γύρω στο 39 μ.Χ. από τον προκάτοχό του, τον αυτοκράτορα Καλιγούλα, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στους προσωπικούς του κήπους στη δεξιά όχθη του Τίβερη.

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Η γέφυρα ένωνε το πολυσύχναστο κέντρο της αρχαίας Ρώμης ([Πεδίο του Άρεως / Campus Martius]) με την περιοχή του σημερινού Βατικανού, όπου βρισκόταν το Τσίρκο του Νέρωνα. Εκεί, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μαρτύρησε και τάφηκε ο Απόστολος Πέτρος.

Ήδη από τον 3ο αιώνα μ.Χ., η γέφυρα άρχισε να εγκαταλείπεται και η κυκλοφορία μεταφέρθηκε στη γειτονική Γέφυρα Σαντ' Άντζελο (Pons Aelius). Από τους τέσσερις αρχικούς πυλώνες της, οι δύο αποσυναρμολογήθηκαν τον 19ο αιώνα για να απελευθερωθεί το πέρασμα για τα πλοία, αφήνοντας πίσω μόνο τα θεμέλια που βλέπουμε σήμερα.

Αρχαιολογικό δώρο - Περιβαλλοντικός συναγερμός

Για την επιστημονική κοινότητα, το φαινόμενο αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία. Οι αρχαιολόγοι μπορούν πλέον να μελετήσουν τη δομή, τα υλικά και τις τεχνικές δόμησης των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων χωρίς την ανάγκη δαπανηρών υποβρύχιων εργασιών. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες τουρίστες συρρέουν στις γύρω γέφυρες για να φωτογραφίσουν τα αρχαία ερείπια.

Ωστόσο, η γοητεία του θεάματος συνοδεύεται από έντονο προβληματισμό. Οι ιταλικές αρχές πολιτικής προστασίας και οι περιβαλλοντολόγοι προειδοποιούν ότι η ανάδυση της γέφυρας δεν είναι λόγος για γιορτή, αλλά ένα χτυπητό σύμπτωμα της κλιματικής κρίσης.

Η δραματική πτώση των υδάτων του Τίβερη απειλεί το οικοσύστημα του ποταμού, επηρεάζει την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής και αποτελεί ξεκάθαρη προειδοποίηση για το μέλλον των μεσογειακών πόλεων απέναντι στην παρατεταμένη ανομβρία.

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