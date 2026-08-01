«Ημέρες Θεάτρου» από την Περιφέρεια Κρήτης: Παραστάσεις σε όλο το νησί με ελεύθερη είσοδο

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει και φέτος τις «Ημέρες Θεάτρου», έναν κύκλο πολιτιστικών δράσεων που φέρνει τη θεατρική δημιουργία κοντά στις τοπικές κοινωνίες, με ελεύθερη είσοδο. Θεατρικές ομάδες και καλλιτέχνες/ιδες ταξιδεύουν σε πόλεις και χωριά της Κρήτης, μετατρέποντας πλατείες, σχολικές αυλές, θέατρα και πολιτιστικούς χώρους σε ζωντανές σκηνές δημιουργίας και συνάντησης.



Με 23 παραστάσεις, 12 διαφορετικές θεατρικές και καλλιτεχνικές παραγωγές και δράσεις σε 19 χωριά, περιοχές και πόλεις και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, οι «Ημέρες Θεάτρου» αναδεικνύουν την πολυμορφία της καλλιτεχνικής έκφρασης και τη δυναμική παρουσία των θεατρικών σχημάτων της Κρήτης.



Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Θεατρική Ομάδα «Ο ΑΠΟ ΜΙΜΩΝ», η Θεατρική Ομάδα TESSERA, η Θεατρική Ομάδα «Εκτός των Τειχών», το Κουκλοθέατρο Άριμα, η ΝΟΤΟΣ ΑΜΚΕ, ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας, η Θεατρική Ομάδα «Σχήμα 7», η Κήπος Σάρχου Κρήτης ΑΜΚΕ, οι Ρολίστες – Θεατροδρόμιο, η ΟΜΜΑ Studio ΑΜΚΕ, η ΑΜΚΕ «Θέα Τρων» και η Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ – Θέατρο Κυδωνία.



Αναλυτικό πρόγραμμα:



«Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ ΜΑΣ»



Θεατρική Ομάδα «Ο ΑΠΟ ΜΙΜΩΝ»



Σκηνοθεσία: Μανώλης Ζερβάκης



18 Αυγούστου | 20:30 – Δημοτικό Σχολείο, Κουνάβοι



23 Αυγούστου | 20:30 – Δημοτικό Σχολείο, Πρινιάς



24 Αυγούστου | 20:30 – Πλατεία χωριού, Πάρτιρα



«ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΑΙ»



Θεατρική Ομάδα TESSERA



Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μάνος Ζεϊμπέκης



19 Αυγούστου | 21:00 – Πλατεία χωριού, Πατσίδες



27 Αυγούστου | 21:00 – Αύλειος Χώρος Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, Ηράκλειο



«ΤΡΙΑ ΣΑΝΙΔΙΑ, ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ»



Θεατρική Ομάδα «Εκτός των Τειχών»



Κείμενο – Σκηνοθεσία: Χρήστος Συρμακέζης



22 Αυγούστου 2026 | 20:30 – Πνευματικό κέντρο Βιάννου «Περικλής Βλαχάκης»



24 Αυγούστου 2026 | 21:00 – Προαύλιος χώρος Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αμπελούζος



«Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙ»



Θεατρική Ομάδα TESSERA



Σκηνοθεσία: Μάνος Ζεϊμπέκης



23 Αυγούστου | 21:00 – Αύλειος χώρος 1ου Δημοτικού Σχολείου, Νέα Αλικαρνασσός



25 Αυγούστου | 21:00 – Ανοιχτό Πολιτιστικό Θέατρο Αγίου Σύλλα



26 Αυγούστου | 21:00 – Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Αρκαλοχωρίου



«ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΛΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ»



Κουκλοθέατρο Άριμα



Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία: Κωστής Ζαϊμάκης



26 Αυγούστου | 20:30 – Θεατράκι Νέας Αλικαρνασσού



2 Σεπτεμβρίου | 19:30 – «Θέατρο Παναγιωτάκη», Επισκοπή



«ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ – ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ»



ΝΟΤΟΣ ΑΜΚΕ – Μαρία Ανδρεαδάκη



28 Αυγούστου | 19:00 – Θεατρική Σκηνή Εφόδου 3



29 Αυγούστου | 19:00 – Θεατρική Σκηνή Εφόδου 3



30 Αυγούστου | 19:00 – Θεατρική Σκηνή Εφόδου 3



2 Σεπτεμβρίου | 18:00 – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Παναγία η Γοργοεπήκοος»



3 Σεπτεμβρίου | 18:00 – ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. – Α.Π.Η. ΤΑΛΩΣ



«Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ» του Ιάκωβου Καμπανέλλη



Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας



30 Αυγούστου | 20:30 – Πλατεία Δικαστηρίων, Νεάπολη



4 Σεπτεμβρίου | 20:30 – Πλατεία Ελευθερίας, Οροπέδιο Λασιθίου



«ΘΕΕΣ» του Μάνου Κουνουγάκη



Θεατρική Ομάδα «Σχήμα 7»



1 Σεπτεμβρίου | 21:00 – Θέατρο «Μάνος Κατράκης», Άγιος Βασίλειος



2 Σεπτεμβρίου | 21:00 – Θεατράκι Συλλάμου, Βασιλείες



«ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑ»



Μουσική – Εικαστική Επιτέλεση



Κήπος Σάρχου Κρήτης ΑΜΚΕ



Βασίλης Τσαμπρόπουλος – Θοδωρής Ρουσόπουλος – Μανώλης Σειραγάκης



5 Σεπτεμβρίου | 21:00 – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», Χανιά

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