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ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε σκάφος στο Πλωμάρι Λέσβου: Διασώθηκαν οι πέντε επιβαίνοντες

Λέσβος
clock 22:45 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση πέντε ατόμων, μετά τη βύθιση του ερασιτεχνικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή «Μερσίνια» Πλωμαρίου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Τα πέντε άτομα περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

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