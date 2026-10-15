Eργαστήριο κάνναβης σε αυλή σπιτιού - Bρέθηκαν χειροβομβίδα και ξιφολόγχες

Ολόκληρη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, διατηρούσαν σε αυλή σπιτιού στον Κάλαμο, ένας 48χρονος και μια 43χρονη. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού. Άλλος ένας 61χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή των Πατησίων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών έθεσαν υπό επιτήρηση το συγκεκριμένο σπίτι στην περιοχή του Καλάμου και συνέλαβαν αρχικά τους δύο και αργότερα σε δεύτερη επιχείρηση, σε σπίτι στα Πατήσια, τον τρίτο.

Στην έρευνα που έγινε στα δύο σπίτια, σε Κάλαμο και Πατήσια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης. Μάλιστα, το εργαστήριο αποτελούνταν από συστήματα φωτισμού, εξαερισμού, σφράγισης, ατμοποίησης, αποξήρανσης και θέρμανσης. Επίσης κατασχέθηκαν 31 δενδρύλλια-κλώνοι κάνναβης, 2,329 κιλά κάνναβης, 4 τρίφτες, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 3 ξιφολόγχες, 18 φυσίγγια, 8 κάλυκες, 2 ανιχνευτές μετάλλων και110 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

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