Χρυσοχοΐδης: Θα απαγορευθούν οι μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων όπου διαμένουν μαζί δεκάδες μετανάστες

Για το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΑΔΑ που έχει τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας με στόχο την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας, την αποκατάσταση της τάξης και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε σημερινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Το μεγάλο θέμα είναι ότι, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί. Από αυτούς κάποιοι δεν ήρθαν εδώ για να εργαστούν, όπως είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών, αλλά ήρθαν για να εγκληματήσουν», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας: «Εμείς που έχουμε την ευθύνη της προστασίας των πολιτών και της ασφάλειας, δεν θα μείνουμε αδρανείς».

«Έχουμε τοποθετήσει αστυνομικές δυνάμεις σε όλες τις "κρίσιμες" πλατείες, στο κέντρο της Αθήνας, όπως στην πλατεία Βικτωρίας, στην πλατεία Αμερικής, στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, και όπου συγκεντρώνονται αλλοδαποί, οι οποίοι δεν εργάζονται και καθημερινά διακινούν ναρκωτικά. Μαχαιρώνονται μεταξύ τους, κλέβουν, ληστεύουν», σημείωσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις υπενοικίασης διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας, στις οποίες, όπως είπε, εμπλέκονται και Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων: «Η άλλη διάσταση, στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες, έχει ως εξής: Στο κέντρο της Αθήνας, όπως είναι τα Πατήσια, ο Άγιος Παντελεήμονας κ.λπ. υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι διαθέτουν διαμερίσματα, τα οποία τα νοικιάζουν σε έναν αλλοδαπό, ο οποίος υπενοικιάζει το διαμέρισμα σε έναν φουκαρά αλλοδαπό από 10 έως 30 ευρώ για να κοιμηθεί στο διαμέρισμα αυτό και εκεί μαζεύονται ταυτόχρονα άλλα 30 άτομα. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορούν να ζήσουν οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατοικούν χρόνια εκεί».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «στο επόμενο διάστημα θα ψηφιστεί διάταξη, προκειμένου να απαγορευτούν όλες αυτές οι μισθώσεις και υπομισθώσεις». Παράλληλα, «με την ενισχυμένη αστυνομική παρουσία στις πλατείες θα γίνουν αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί», τόνισε και συμπλήρωσε: «Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι «πρέπει κάποιες αντιλήψεις που καλλιεργήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια, οι οποίες οδήγησαν, δυστυχώς, σε φαινόμενα τα οποία δεν προάγουν την ασφάλεια, την κοινωνική ειρήνη και την ενίσχυση του κοινωνικού συμβολαίου, να τελειώνουν».

«Προσπαθούμε, και το επόμενο διάστημα θα επιχειρήσουμε η κοινωνική ειρήνη και η ασφάλεια των ανθρώπων, κυρίως σε αυτές τις περιοχές που έχει πάρα πολλούς αλλοδαπούς, να είναι μια πραγματικότητα», υπογράμμισε ο υπουργός για να προσθέσει: «Το ίδιο κάναμε πρόσφατα στους οικισμούς υψηλής παραβατικότητας και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής πραγματικά έχουν δει σημαντική βελτίωση της ζωής τους».

«Η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ γιατί το έγκλημα καθημερινά κινείται αδιάκοπα σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών», κατέληξε ο κ, Χρυσοχοϊδης.

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