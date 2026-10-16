Κόντης: "Κρίμα γιατί δεν πιεστήκαμε και τόσο πολύ!"

Ο Χρήστος Κόντης σχολίασε το παιχνίδι και την ήττα στη Ρεν για τον ΟΦΗ, εμφανώς με το παράπονο για τον τρόπο που ήρθε...

"Κρίμα γιατί δεν πιεστήκαμε ιδιαίτερα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και τελικά χάσαμε ενώ προς το τέλος χάσαμε και τη συγκέντρωσή μας! Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια απόψε! Βλέπουμε μπροστά και κάθε παιχνίδι ξεχωριστά! Κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι"...

Ο Ταξιάρχης Φούντας έκανε δηλώσεις μετά την ήττα του ΟΦΗ στη Ρεν που ήρθε με γκολ λίγο πριν την εκπνοή...

"Κρίμα! Παλέψαμε και διατηρήσαμε το σκορ για πολλή ώρα! Κρίμα που ήρθε το 1-1 από την πίεση που δεχτήκαμε και μετά η πίεση έγινε μεγαλύτερη και χάσαμε το ματς στο τέλος! Να πάμε για νίκη την Κυριακή στο πρωτάθλημα. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει δεν μπορεί κανείς να μας νικήσει!"