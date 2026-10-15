Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, εμφανίστηκαν σήμερα δημοσίως μαζί για πρώτη φορά μετά τηνεπιστροφή του στη Βρετανία και επισκέφθηκαν την πόλη όπου είχε ανακοινωθεί επισήμως ο γάμος τους πριν εννέα χρόνια.

Ο Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, και η Μέγκαν αιφνιδίασαν τον μονάρχη και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας όταν μετεγκαταστάθηκαν στην Αγγλία από την Καλιφόρνια πριν από δύο μήνες μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Αρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

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Κατά την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή του έκτοτε το ζευγάρι επέστρεψε στο Νότιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας, το οποίο είχε επισκεφθεί το 2017 λίγο μετά την ανακοίνωση του επικείμενου γάμου του.

Η επίσκεψή του ξεκίνησε από ένα στούντιο ηχογράφησης που διαχειρίζεται μια φιλανθρωπική οργάνωση νέων, η οποία είχε λάβει δωρεά ύψους 1,1 εκατομμυρίου λιρών από τον Χάρι τον περασμένο χρόνο.

Αργότερα θα επισκεφθεί μια άλλη φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία αγωνίζεται κατά της επισιτιστικής φτώχειας, την οποία διαχειρίζεται μια ομάδα που αποκαλείται Himmah και στην οποία η Μέγκαν είχε κάνει δωρεά 10.000 λιρών από τις πωλήσεις ενός βιβλίου μαγειρικής που είχε κυκλοφορήσει με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα στον απόηχο της φονικής πυρκαγιάς στον Πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου.

Στη συνέχεια ο Χάρι και η Μέγκαν θα επισκεφθούν μια άλλη φιλανθρωπική οργάνωση την οποία έχουν στηρίξει και η οποία υποστηρίζει νεαρά άτομα και συνδέεται με την προηγούμενη επίσκεψη του ζεύγους το 2017.

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