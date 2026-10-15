Μανώλης Κεφαλογιάννης: Αύξηση κατά 93 δισ. ευρώ στα κονδύλια της ΚΑΠ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την ενίσχυση της χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2028–2034, με πρόσθετα κονδύλια ύψους 93 δισ. ευρώ, ζητά ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κεφαλογιάννης υπογραμμίζει ότι η επαρκής χρηματοδότηση της ΚΑΠ αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και τη στήριξη του εισοδήματος των Ευρωπαίων και των Ελλήνων αγροτών.

Ειδικότερα, ο Ηρακλειώτης ευρωβουλευτής αναφέρεται στην πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόωρη διάθεση περίπου 45 δισ. ευρώ από το αποθεματικό ευελιξίας των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης, με στόχο τη στήριξη του αγροτικού τομέα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι προβλέπονται περίπου 48 δισ. ευρώ για τις αγροτικές περιοχές, μέσω της ελάχιστης διάθεσης του 10% των σχετικών πόρων. Όπως σημειώνει, η ένταξη των συγκεκριμένων κονδυλίων στην ΚΑΠ, με ειδική δέσμευση υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης και του δεύτερου πυλώνα της Πολιτικής, θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά τη χρηματοδοτική της επάρκεια.

Τα δύο αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με την ερώτησή του, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει εάν προτίθεται:

Να δεσμεύσει αποκλειστικά υπέρ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τα 45 δισ. ευρώ και να διασφαλίσει τη διάθεσή τους από το 2028.

Να εντάξει και να κατοχυρώσει εντός της ΚΑΠ τα επιπλέον 48 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση του δεύτερου πυλώνα και τη στήριξη των αγροτών.

Η πρόταση αποσκοπεί στη διασφάλιση πρόσθετων και δεσμευμένων πόρων για την επόμενη προγραμματική περίοδο, με έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης της ΚΑΠ για την περίοδο 2028–2034 αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς, καθώς οι αποφάσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα καθορίσουν τους διαθέσιμους πόρους για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και των αγροτικών περιοχών.

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